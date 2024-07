Promotor de Gennady Golovkin habla sobre la presunta deuda de Óscar de la Hoya

El promotor de Gennady ‘GGG’ Golovkin, Tom Loeffler, reveló que sí existió un retraso en el pago que le realizó Óscar de la Hoya al reconocido pugilista europeo por la pelea que protagonizó contra el mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez y que posteriormente fue denunciada por el peleador tapatío contra De la Hoya durante una conferencia de prensa que se realizó previo al combate que tuvo contra Jaime Munguía para poder defender su campeonato indiscutido.

Estas declaraciones las realizó Loeffler durante una reciente entrevista ofrecida para K.O. Artist Sports al asegurar que sí existió un adeudo por parte del dueño de Golden Boy Promotions; a pesar de eso sostuvo que dicho dinero fue cancelado hace un tiempo por lo que actualmente no hay ningún problema monetario entre las partes.

“Sí hubo un adeudo para ya está saldado. Hubo un retraso en uno de los pagos, y creo que a eso es a lo que se refería Canelo. Pero como dijo Óscar, ya todo se saldó y se pagó por ahora. Así que no hay problemas por el lado de GGG. No puedo hablar por los números o la situación, pero en lo que respecta a GGG, sí se le pagó todo el dinero que se debía de Golden Boy Promotions”, expresó.

Este suceso ocurrió el pasado 1 de mayo en la conferencia de prensa promocional para la defensa del Canelo Álvarez por el título indiscutido de los pesos súper medianos contra Jaime Munguía en la que el campeón azteca estuvo a punto de lanzarse a los golpes contra Óscar de la Hoya.

“Para este imbécil de intento de gente que tengo aquí a mi izquierda, que no se le olvide que yo ya vine siendo Canelo a Estados Unidos, que solo lucró con mi nombre, nunca perdió un solo centavo, solo ganó dinero. ¿Ya le pagaste a Golovkin lo que le querías robar?”, resaltó.

“Sí, muy bien, pero si no hubiera metido a mis abogados me lo robas. Es lo único que hace este hombre, ser una lacra en el boxeo, robarle a los boxeadores, el que esté con él meta a sus abogados porque seguro los está robando, es a lo único que viene al boxeo y a robarle la atención a Munguía, no viene a promoverlo”, concluyó el promotor de Golovkin.

Sigue leyendo:

–Julio César Chávez Jr. revela el nombre del mejor boxeador mexicano de la historia

–“No recuerdo a uno más dopado”: el dardo de Julio César Chávez Jr. a ‘Canelo’ Álvarez

–Jake Paul lanza amenaza tras ganar segundo combate del año: “Mike Tyson, eres el siguiente”