Julio César Chávez Jr. revela el nombre del mejor boxeador mexicano de la historia

El boxeador mexicano Julio César Chávez no ha dejado de ser noticia este fin de semana luego de la contundente victoria que logró en la ciudad de Tampa, Florida, contra el peleador Uriah Hall en un combate que se extendió por seis rounds y terminó siendo dictaminado como el ganador por decisión unánime de los jueces.

Durante una reciente entrevista para Fight Hype el peleador azteca fue cuestionado sobre cuál consideraba que era el mejor boxeador mexicano de todos los tiempos ante este regreso a los cuadriláteros luego de tres años de ausencia por la lucha que realizó contra las adicciones y que lo alejó de su actividad deportiva por completo.

En sus palabras Chávez Jr. consideró que su padre Julio César Chávez es sin duda el mejor pugilista que ha existido en la historia de México e incluso puede ser considerado como uno de los mejores en todo el planeta por la impresionante trayectoria deportiva que logró al superar los 90 combates y siendo múltiple campeón del mundo en sus divisiones.

“Mi papá (Julio César Chávez), por supuesto. Él es el mejor. ¿Sabes por qué? Porque en su momento, en súper pluma hizo 11 defensas del título peleando contra los mejores“, expresó el pugilista en sus declaraciones.

En sus declaraciones el peleador también afirmó que colocaría entre los 10 mejores peleadores de la historia al boxeador tapatío y campeón indiscutido de los pesos súper medianos, Saúl ‘Canelo’ Álvarez al considerar el impacto que ha generado en todo el planeta en los últimos años.

“Canelo es uno de los mejores, por supuesto. Está entre los 10 mejores, pero ha hecho muchas cosas que a mí no me gustan. Cuando peleó con GGG lo hizo esperar dos años, cuando peleó conmigo me puso peso pactado. Esas cosas dañan su legado”, concluyó Julio César Chávez Jr.

