Renato Paiva lanza crítica contra el parón por la Leagues Cup

El director técnico de los Diablos Rojos del Toluca, Renato Paiva, no perdió tiempo para lanzar una dura crítica contra la Leagues Cup y el parón que deben realizar los equipos de la Liga MX del 26 de julio hasta el 25 de agosto con el objetivo de disputar este torneo que protagonizan contra los clubes de la Major League Soccer (MLS).

En declaraciones ofrecidas durante una conferencia de prensa el entrenador afirmó que no tiene ningún sentido detener por un mes la principal liga de fútbol de México para disputar otro torneo al detallar que esto lo que hace es afectar el andar deportivo de cada uno de los jugadores porque se deben pasar el chip de un campeonato al otro.

“Para mí no tiene sentido cortar el torneo. Quien soy yo para enseñar a las personas organizar torneos, pero creo que este tipo de paros deben ser para selecciones. Hoy empiezas Leagues Cup, la terminas y empiezas campeonato después o empiezas el campeonato, lo terminas y haces Leagues Cup después”, expresó.

El entrenador portugués también sostuvo que este tipo de acciones por parte de las ligas no ocurren en el fútbol europeo que simplemente amoldan el calendario para que cada torneo tenga sus días específicos sin tener que detener alguna liga o copa para poder cumplir con otro cronograma; sostuvo que esto es algo que los directivos del torneo azteca deben analizar para poder mejorar.

“No tiene ningún sentido. Tenemos que mejorar todos si queremos mejorar el futbol mexicano, no solo hablar. Nosotros debemos mejorar como entrenadores, más un extranjero que viene al país para intentar hacerlo mejor, traer propuestas de juego importantes. Yo no entiendo, en Europa no veo nada de esto”, concluyó Paiva en sus declaraciones.

El torneo Apertura de la Liga MX finalizó este fin de semana con la Jornada 4 y se reanudará el próximo 25 de agosto, cuando los Diablos Rojos del Toluca se enfrenten contra el Atlético San Luis; en cuanto a la Leagues Cup tendrán como primer duelo el 1 de agosto contra el Chicago Fire en Bridgeview, Illinois.

Sigue leyendo:

–Polémica en México: acusan a árbitro de celebrar gol junto a Henry Martín en pleno partido

–André Jardine se olvida de la Liga MX y solo piensa en la Leagues Cup

–Gustavo Lema no se muestra confiado por invicto de Pumas