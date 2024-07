André Jardine se olvida de la Liga MX y solo piensa en la Leagues Cup

El director técnico de las Águilas del Club América, André Jardine, decidió olvidarse de lo que está viviendo el equipo actualmente en el torneo Apertura 2024 de la Liga MX en el que no han tenido el arranque que todos esperaban para poner su chip con el objetivo de salir triunfantes en la edición 2024 de la Leagues Cup; este campeonato une a los equipos de la Liga MX con los de la Major League Soccer (MLS) en un intento de impulsar ambas ligas.

En declaraciones ofrecidas a los medios de comunicación el estratega brasileño reconoció que su equipo no se encuentra en el mejor momento deseado a pesar de haber derrotado 2-1 a los Bravos de Juárez en la última jornada del balompié azteca para sumar tres puntos valiosos en este arranque; asimismo destacó el enfoque de sus jugadores con cada uno de los encuentros que disputan.

“Todos los equipos de la Liga MX van a estar en la Leagues Cup, entrenando, jugando. Es una competición de muy buen nivel que también permite estar conviviendo juntos, no deja de ser una oportunidad de juntarnos más, conocernos más, estamos con varias incorporaciones buenas. Va a ser una buena experiencia”, expresó.

“La sensación de que cuando regresemos de la Leagues Cup ahí sí vamos a estar bastante listos para la liga en el nivel que queremos que es lo importante”, agregó André Jardine en sus declaraciones.

Para finalizar, André Jardine rechazó la idea de tener que elegir por un torneo entre la Liga MX o la Leagues Cup y afirmó que todos los jugadores de la plantilla de Coapa están enfocados en poder realizar la mejor actuación que se pueda en el terreno de juego para sumar victorias y poder quedarse con el título de campeón en ambas competencias.

“Particularmente tengo el pensamiento sobre esto que cuando priorizas una a otra competición le dices al grupo que una no es tan importante y no me gusta. Tenemos una filosofía muy clara de estar enfocados en el próximo partido y la próxima competición que es y la Leagues Cup pasa a ser nuestra prioridad”, concluyó el entrenador azulcrema.

El Club América se encuentra clasificado a la primera ronda de la Leagues Cup 2024 por ser el campeón de la Liga MX, esto evita que participe en la Fase de Grupos y sólo debe esperar al ganador del segundo lugar del Grupo Oeste 8 en el que se encuentran Houston Dynamo, Real Salt Lake y Atlas.

