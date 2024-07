Excursionista muerte al quedarse sin agua en medio de calor extremo en parque de Utah

Una mujer perdió la vida mientras caminaba cerca de un parque estatal al suroeste de Utah, el fin de semana, tras quedarse sin agua en un día en que el calor era demasiado sofocante, informaron las autoridades.

Los rescatistas respondieron en las cercanías del Parque Estatal Quail Creek el domingo a un reporte de un excursionista “en peligro debido a que no tenía suficiente agua y la temperatura era de 106° F“, explicó el Departamento de Policía de Hurricane City en un comunicado.

La mujer ya no respondía cuando fue encontrada y las medidas para reanimarla no sirvieron, de acuerdo con lo informado por la policía. Hasta el momento no se ha revelado la identidad de la mujer, informó CBS News.

El fallecimiento de la excursionista es una de varias que se cree que están vinculadas con el calor en el oeste del país en las últimas semanas.

Tres excursionistas perdieron la vida en parques estatales y nacionales de Utah durante el fin de semana antepasado, entre ellos un padre y su hija provenientes de Winsconsin, al perderse en una agotadora caminata en el Parque Nacional Canyonlands en temperaturas que superaban los tres dígitos.

Asimismo, una mujer de 30 años murió en el Parque Estatal Snow Canyon, a la vez que otras dos sufrían de agotamiento por calor.

Tres excursionistas fallecieron en las últimas semanas en el Parque Nacional del Gran Cañón, Arizona, donde las temperaturas de verano en las partes expuestas, sin sombra, de los senderos pueden superar los 120° F.

Sigue leyendo: