Mujer de Kentucky arrestada por encerrar a su hija en una jaula para perros

En un caso que ha generado gran indignación en Kentucky, Sheila Mann, de 31 años, fue arrestada recientemente bajo acusaciones de múltiples delitos de abuso infantil, incluyendo el encierro de su hija de 10 años en una jaula para perros durante varios días. Las autoridades del condado de Madison revelaron detalles inquietantes sobre la situación.

Mann enfrenta cargos de estrangulamiento en primer grado, abuso criminal en primer grado hacia un menor de 12 años, encarcelamiento ilegal en primer grado, puesta en peligro intencional en primer grado, amenaza terrorista en tercer grado y no comparecencia, según los registros del Centro de Detención del Condado de Madison publicados por Law&Crime.

La investigación comenzó después de que la niña, cuya identidad se mantiene en reserva, revelara a los investigadores el prolongado abuso que sufrió desde el 1 de enero hasta principios de marzo de este año.

La menor relató que su madre la mantenía encerrada en una jaula tipo perrera durante dos o tres días seguidos, permitiéndole salir únicamente para usar el baño.

El jefe de policía de Richmond, Rodney Richardson, comentó a CBS y WKYT que la niña también relató un incidente donde Mann la estranguló con las manos y le amenazó con cortarle la garganta. La menor informó haber tenido dificultades para respirar y dolor en la garganta durante varios días después del estrangulamiento.

Más maltrato

Además, documentos judiciales obtenidos por WDKY describen cómo Mann presuntamente arrojó a la niña al suelo de la cocina, sentándose sobre su espalda y atándole las manos con un cordel. En varias ocasiones, utilizó hilo para mantener cerrada la jaula, impidiendo que la niña pudiera escapar.

Sheila Mann, sin embargo, ha negado todas las acusaciones. En una entrevista desde la cárcel con WKYT, Mann aseguró que se trata de un malentendido y que ella misma era la víctima en la situación. “No, eso no es verdad. No es verdad en absoluto”, declaró, rechazando específicamente la acusación sobre el encierro en la jaula. “Nunca he hecho nada parecido. Siempre he tenido un trabajo de cuidadora”.

Actualmente, la hija de Mann está bajo el cuidado de padres adoptivos, según las autoridades. Mann fue detenida el lunes y se encuentra en custodia con una fianza fijada en $50,000 dólares. Se espera que comparezca ante el tribunal para la lectura de cargos este miércoles por la mañana.

El Departamento de Policía de Richmond está trabajando para completar una solicitud de acceso a todos los registros relacionados con el caso, presentada por Law&Crime.

Con información de Law&Crime.

