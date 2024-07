Narrador de ESPN se disculpó por llamar “falsa rubia” a jugadora del América

El narrador de la cadena ESPN, Jesús Humberto López salió al paso en la tarde del pasado lunes y se disculpó por los comentarios emitidos durante la transmisión de la derrota de Club América 2-1 ante Angel City en la Summer Cup cuando llamó “falsa rubia” a la jugadora del conjunto azulcrema Miah Alexia Zuazua.

A través de un extenso comunicado publicado en su cuenta de X y dirigido a la opinión pública, López pidió disculpas por sus comentarios y argumentó que a lo largo de sus transmisiones en fútbol masculino se ha destacado por hacer este tipo de expresiones en el fútbol masculino.

“A raíz de la expresión “falsa rubia” y la referente utilización del “peróxido” (…) quiero señalar que estas jamás tuvieron como objeto lastimar, humillar, denostar, ofender y/o discriminar a la jugadora azulcrema ni a su familia, amigos, afición o a cualquiera que directa o indirectamente lo haya escuchado o se haya enterado”, indicó.

En su escrito, el comentarista de la cadena estadounidense también matizó que por primera vez recibe una oleada de insultos tan fuerte por mencionar una característica del jugador@.

“Quienes conocen mi trayectoria y me hayan escuchado en alguna de mis múltiples narraciones a lo largo de muchos años de trabajo, saben que esas mismas expresiones las he utilizado en el futbol varonil en incontables ocasiones, con el único afán de señalar una característica del jugador sin que hasta ahora haya recibido la tremenda oleada de insultos y ofensas que hoy me ha provocado el atreverme a manifestarlo en el futbol femenil”, alegó.

A la Opinión Pública: pic.twitter.com/9cyO73psaZ — Jesús Humberto López (@Yisus74) July 22, 2024

Hasta el momento, ni la jugadora Miah Zuazua ni el Club América Femenil se han manifestado al respecto.

¿Qué hizo exactamente Jesús López?

En minuto 57 del encuentro disputado el sábado con victoria 2-1 para el Angel City. En una jugada sin mayor trascendencia, el excomentarista de TV Azteca pareció no acordarse del nombre de Miah Alexia Zuazua.

En el momento en que López quiso identificarla y referirse a ella en vivo, parece que no se acordó de su nombre y quiso tirar de creatividad, realizando un comentario sobre su aspecto físico. Específicamente sobre el color de su cabello.

"La que se decolora el cabello, le pega al peróxido para ser una falsa rubia "

– @Yisus74 respirar no es de a huevo, ya retirate HDP. pic.twitter.com/rHRdGcf26z — ʟɪᴄ. ᴄᴀʟᴠᴏɴᴇᴛᴀ🦅 (@_calvoneta) July 21, 2024

“La que se decolora el cabello, le pega al peróxido para ser una falsa rubia”, fue el comentario de López, que generó indignación en redes sociales hasta el punto que se le pidió que abandonara la narración de partidos.

Jesús Humberto López fue narrador en TV Azteca antes de pasar a la cadena ESPN. También trabaja en W Deportes y UniRadio. Según su perfil en redes sociales, es licenciado en derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México.

