Alfredo Adame cree que Clovis se equivocó tras dejar la obra

La salida de Clovis Nienow de ‘La casa de Maripily’ ha dado mucho de qué hablar, especialmente entre sus compañeros de elenco. Alfredo Adame, conocido por ser directo en sus opiniones, calificó la decisión del mexicano como “un lamentable error”. En su intervención en el programa ‘La mesa caliente’ de Telemundo, el actor expresó su sorpresa y descontento ante la salida, subrayando la importancia de la cohesión del grupo en el desarrollo de la obra.

“En el debut estuvo Aleska, al otro día empezó este desaguisado entre Maripily y Clovis y la producción y Clovis se sentía muy incómodo y todo. Yo le di un consejo inmediatamente, le dije ‘nunca mezcles afecto con trabajo’“, comenzó diciendo Alfredo frente a las cámaras de Telemundo.

En una nueva emisión de ‘La mesa caliente’ él añadió que: “Yo creo que fue un lamentable error que Aleska hubiera ido al estreno de la obra porque si recordamos al final terminaron de la greña Maripily y Aleska porque ella apoyó a Lupillo y prácticamente era su enemiga número 1. Era obvio que Maripily iba a soltar todo contra todos. Desde que entró Aleska al teatro la empezaron a abuchear. Le dije ‘Clovis, no debió de haber venido, o sea la pusiste en suerte'”.

“Esto es un trabajo, aquí venimos a trabajar, a hacer una obra para que el público la disfrute. Entonces Clovis no está en posición de ponerse en ese sentido y decir que ya no va a seguir en la obra. Yo creo que es un lamentable error de parte de él“, manifestó Adame antes de terminar con la entrevista.

A medida que se desarrollan los acontecimientos, seguramente otros miembros del elenco y seguidores de la obra también compartirán sus opiniones sobre esta decisión. Sin duda, la salida de Nienow genera expectativas sobre cómo afectará el espectáculo y la dinámica entre los actores restantes, así como también los planes que tienen hacia el futuro.

¿Qué dijo Clovis Nienow?

“No voy a estar en las siguientes obras. Creo que cruzaron la línea del respeto. Si hubiera sido diferente obviamente me hubiera gustado seguir compartiendo esta obra, pero cruzaron la falta de respeto a mi novia y en especial a mí, que eso fue lo más triste que me pasó”, expresó el mexicano para anunciar que no seguirá trabajando con Maripily y el resto del equipo.

