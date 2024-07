Maripily Rivera decepcionó a Clovis Nienow

“La Casa de Maripily” es la obra de teatro que Clovis Nienow, Rodrigo Romeh y Alfredo Adame protagonizan junto al “Huracán Boricua”.

Clovis se aleja de Maripily y se queda con Aleska Génesis

Lamentablemente la participación del actor ha llegado a su final, porque éste ya no quiere formar parte del proyecto, después de cómo se desarrollaron los hechos que dejaron a Aleska Génesis sintiéndose ofendida por los duros comentarios que Rivera realiza durante la puesta en escena.

Para Clovis sus amigos terminaron faltándole el respeto no sólo a su pareja, sino a él mismo. Pero hay que recordar que todo este drama que nació en La Casa de los Famosos 4, Clovis no lo vivió completo, porque él fue eliminado de la competencia. Mientras que Romeh y Mary sí tuvieron todas las versiones de Aleska Génesis hasta la última semana de eliminación.

Clovis en este live junto a Génesis repite en varias ocasiones que se siente decepcionado por la situación. Y es que al final parece que la “familia tierra” sí llegó a su final.

Clovis podría enfrentar serios problemas

La separación en este sentido, para algunos, estuvo en manos tanto de Clovis como de Aleska. Mientras que otros afirman que la presión de Maripily terminó por fracturarlos. En el caso de Aleska, los fans de Clovis sienten que ellos pudieron ser más prudentes y no forzar la situación. Creen que tal vez no era el momento de unir ambos mundos, ya que tanto para Romeh como para Rivera la convivencia con la venezolana no es fácil, después de lo que vivieron con ella dentro de La Casa de los Famosos 4.

Mientras que Clovis y Génesis insisten en que la decisión de estar juntos y de ir a donde sea con tal de apoyarse en sus proyectos les pertenece única y exclusivamente a ellos.

Aquí el live completo:

