Inteligencia artificial en WhatsApp es una realidad y así puedes activar la función

Meta ha dado un paso significativo en la integración de inteligencia artificial en sus servicios al introducir Meta AI en WhatsApp. Este innovador chatbot tiene como objetivo proporcionar a los usuarios una herramienta avanzada para la creación de contenido y la interacción en la plataforma de mensajería más popular del mundo.

Meta AI es un chatbot impulsado por inteligencia artificial, similar a ChatGPT de OpenAI o Gemini de Google. Está diseñado para facilitar interacciones en lenguaje natural y proporcionar acceso a información en tiempo real, a través de los diversos servicios y dispositivos de Meta. Este asistente virtual se basa en el modelo de lenguaje Llama 3, el más reciente desarrollo de Meta, que se distingue por sus avanzadas capacidades en el procesamiento del lenguaje natural y la comprensión contextual.

Meta ha anunciado que la implementación de Meta AI en WhatsApp será gradual. Los primeros países en experimentar con esta herramienta son India, Estados Unidos y algunas naciones africanas. Recientemente, Meta AI ha comenzado a llegar a algunos países de América Latina. Se espera que en las próximas actualizaciones de la plataforma de mensajería instantánea, esta herramienta esté disponible para una base de usuarios más amplia.

Es importante mencionar que no todos los usuarios verán el círculo azul de Meta AI de inmediato. Meta ha indicado que la implementación se realizará de manera escalonada, por lo que algunos usuarios podrán acceder a esta función antes que otros. Para asegurarse de tener acceso a esta herramienta, es crucial mantener la aplicación actualizada a su última versión.

Poco a poco, la función de Meta AI estará llegando a todos los usuarios de WhatsApp. (Foto: Shutterstock)

Cómo Activar Meta AI en WhatsApp

Activar Meta AI en WhatsApp es un proceso sencillo que no requiere acciones adicionales. Aquí te mostramos los pasos a seguir para disfrutar de esta opción desde tu dispositivo móvil:

1) Actualiza WhatsApp: Asegúrate de tener la última versión de WhatsApp instalada en tu dispositivo. Puedes verificar si hay actualizaciones disponibles en la tienda de aplicaciones de tu dispositivo (Google Play Store para Android o App Store para iOS).

2) Abre WhatsApp: Una vez que hayas actualizado la aplicación, abre WhatsApp y dirígete a la sección de chats. En la parte inferior de la pantalla, justo encima del ícono de nuevo chat, debería aparecer un círculo azul. Este círculo representa Meta AI.

3) Inicia el chat: Pulsa sobre el círculo azul para abrir un nuevo chat con Meta AI. Aquí podrás ingresar cualquier consulta que tengas. En algunas regiones, está habilitada la opción de mandar imágenes a Meta AI, mientras que en otras solo se puede interactuar por mensajes escritos.

4) Guardado de conversación: Una vez que inicies el chat, este quedará guardado como un contacto más en tu lista de chats, identificado por el círculo azul en la foto.

Con esta herramienta, podrás crear imágenes para compartir en su chats. (Foto: Shutterstock)

Funcionalidades de Meta AI para WhatsApp

Meta AI está diseñado para responder a una amplia variedad de preguntas, desde las más básicas hasta las más complejas. Puedes preguntarle sobre los días festivos en un mes específico, solicitar recomendaciones tecnológicas o incluso buscar soluciones a problemas de física cuántica. Además de ofrecer respuestas en texto, Meta AI también puede generar imágenes a partir de una orden. Simplemente, pídele en el chat que dibuje algo concreto y la inteligencia artificial responderá con la imagen solicitada en cuestión de segundos.

A pesar de las numerosas ventajas y comodidades que ofrece Meta AI, algunos usuarios pueden preferir no utilizar esta función. Lamentablemente, Meta ha indicado que no es posible eliminar completamente la herramienta de Meta AI de WhatsApp. Sin embargo, si ya has iniciado una conversación y deseas desactivarla, puedes eliminar el chat. Para hacer esto, abre la conversación con Meta AI, selecciona la opción de eliminar chat y confirma la acción.

La introducción de Meta AI en WhatsApp ofrece múltiples beneficios para los usuarios. Con esta herramienta, los usuarios pueden obtener respuestas rápidas y precisas a sus preguntas, lo que facilita la resolución de problemas y la búsqueda de información. Además, la capacidad de generar imágenes a partir de texto permite una comunicación más creativa y dinámica. Esta funcionalidad es especialmente útil para profesionales que necesitan visualizar ideas o conceptos de manera rápida.

Meta AI también puede ser una herramienta valiosa para la educación y el aprendizaje. Los estudiantes pueden utilizar el chatbot para obtener explicaciones detalladas sobre temas complejos, resolver problemas matemáticos o recibir recomendaciones de recursos educativos. De esta manera, Meta AI no solo mejora la experiencia de mensajería, sino que también contribuye al desarrollo personal y profesional de los usuarios.

Sigue leyendo:

* Los problemas de liderar un negocio a través de WhatsApp

* WhatsApp estrena 4 nuevos formatos para mensajes de texto

* Así puedes tener 2 cuentas de WhatsApp en un solo teléfono celular