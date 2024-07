Roban reloj y joyas a jugador de la selección de Argentina en los JJ. OO.

La jornada del miércoles en los Juegos Olímpicos ha sido de escándalo absoluto. Tras el polémico arbitraje nunca antes visto en la historia del fútbol del encuentro entre Argentina y Marruecos, el seleccionador albiceleste, Javier Mascherano denunció un robo dentro de la concentración.

En la rueda de prensa posterior al cotejo, un Mascherano fúrico denunció el robo que sufrió un futbolista de la delegación. El afectado es la figura del Atlanta United Thiago Almada. Tras la sesión de entrenamiento del martes, el mediocampista echó en falta un reloj y algunos anillos.

El estratega mostró su molestia y dijo no entender cómo en una competición donde se pide credencial para acceder a cualquier sitio, pasa eso. En este sentido, Mascherano dijo que no quisieron denunciar.

“Ayer entraron al entrenamiento y nos robaron. A Thiago Almada le faltó un reloj y anillos en un entrenamiento en los Juegos Olímpicos, no quisimos decir nada, ya está. Después todo el tiempo te están pidiendo la credencial o a personas de la delegación no las dejan entrar al vestuario”, dijo en declaraciones a TyC Sports.

Escándalo dentro de la cancha

El director técnico continuó con sus incendiarios declaraciones, propias de la indignación de lo que se vivió durante el encuentro. Duelo, que después haberse suspendido, terminó perdiendo por un gol anulado desde el VAR casi dos horas posteriores a la anotación. Algo nunca antes visto en la historia del fútbol.

“Los tres capitanes de Marruecos no querían seguir jugando. Nuestra postura era no jugar más, tiraron un millón de cosas. Se paró un partido siete veces. Falló siete veces la seguridad, eso no me pasó nunca como jugador. Esto no es un torneo de barrio, son los Juegos Olímpicos”, denunció.

Mascherano dijo estar sin palabras para poder ofrecer a sus jugadores una explicación de lo sucedido. “No tengo una explicación para darles a los jugadores, no sé qué pasó. Es un papelón”, afirmó.

“El partido ellos suspenden por la seguridad, nunca hablaron de la revisión. A la hora empezamos a notar cosas raras. El árbitro no vino nunca, no nos dieron explicaciones. No nos gusta que pasen este tipo de cosas, no pretendemos que nos beneficien, tampoco que nos tomen el pelo como hoy”, sentenció.

Para concluir su alocución, el exjugador resaltó la importancia de enfocarse en los dos juegos restantes para lograr la clasificación. Argentina enfrentará a Irak el sábado 27 de julio.

