VIDEO: Eduardo Yáñez culpa a la prensa de hacerlo enojar para después demandarlo

Luego del zafarrancho que protagonizó hace semanas Eduardo Yáñez tras quitarle el celular a la reportera Patricia Cuevas durante una alfombra roja, el actor asegura que quienes tienen la culpa de su mal carácter son los medios de comunicación.

En entrevista para el programa “Ventaneando”, Yáñez señaló que muchos reporteros han encontrado la fórmula para hacerlo perder los estribos y una vez que logran su objetivo, acuden ante las autoridades para demandarlo por agresiones.

“No es que la nota amarillista venda más, es que es la más fácil de hacer. Porque ahora resulta que los reporteros llegan y te provocan, y si te hacen perder tu piso, ya ganaron. No se trata de eso. Se me hace muy cobarde. Ya me agarraron de su puerquito. Quieren que yo me encabrone para que después demanden y yo les pague”, dijo Eduardo.

Eduardo Yáñez aseguró que no tiene miedo de la demanda que la periodista interpuso en su contra tras este altercado, pues argumenta que, aunque hizo mal en quitarle su celular, fue porque ella lo golpeó con el aparato minutos antes.

“Aquí hay una mentira enorme. Hay muchos videos de varios ángulos donde se ve que no me molesté a pesar de que me preguntó tonterías y cosas malintencionadas. Pero al momento de que me persiguen, me dan un golpe en la cara, por eso le quito el teléfono y me voy hacia adentro”

“Después, cuando se lo regresé, ya no lo quiso. Entonces ahora estoy demandado por robo de teléfono. Me tiene que llegar un citatorio para ir al juzgado”, finalizó.

Mira aquí la entrevista con Eduardo Yáñez

