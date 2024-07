Susana Zabaleta dice que le molestó trabajar con Eduardo Yáñez porque no tiene buena higiene

La actriz Susana Zabaleta es una de las famosas que siempre se ha caracterizado por ser una mujer sincera y que no tiene miedo al qué dirán. En ese sentido, durante una reciente entrevista, la también cantante no tuvo reparo para revelar que le molestó trabajar con Eduardo Yáñez porque no tiene una buena higiene personal.

Susana Zabaleta estuvo de invitada en el canal de YouTube “Michismecito”, conducido por Michelle Rubalcava, y ahí contó varias anécdotas personales, pero lo que más llamó la atención de su entrevista, fue cuando relató la mala experiencia laboral que vivió con Eduardo Yáñez por el mal olor del actor.

“A mí lo único que me molestaba era que no se ponía desodorante y cuando eran las escenas de amor”, señaló.

Zabaleta no podía disimular frente a Eduardo el asco que sentía cundo formaron parte de la telenovela ‘Fuego en la Sangre’ (2008), por lo que él le pidió una disculpa, pero él no cambió su mal hábito.

“Me vio y me dijo ‘Perdón, pero es que no me pongo desodorante’. Le dije no me digas que bueno que me dices“, aseguró entre risas, pues era obvio que se había dado de ese detalle desagradable.

Durante la conversación con el periodista, Susana Zabaleta también aprovechó para revela que tuvo buenas experiencias durante su participación en la novela ‘Fuego en la Sangre’, ya que se animó a revelar que en las escenas subidas de tono que grabó con el actor Guillermo García Cantú, le hacía sentir “cosas raras”.

“Uno dice, todo es profesional, pero luego de repente dices: ay, mejor, quítenmelo, mejor, ya no quiero actuar con este señor, me provocaba algo, yo creo es la química de la gente”, expresó.

