Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 25 al 31 julio

Concierto de Fefita La Grande

El estreno de Fefita La Grande en el Lincoln Center en el escenario de Damrosch Park (Amsterdam Avenue y la calle 62) será este viernes 26 de julio a las 7:30 pm. Durante más de 70 años de creación y actuación, Manuela Josefa Cabrera Taveras se ha consolidado como una de las figuras más importantes de la música dominicana. Como pionera del arte del merengue típico, es una rara campeona femenina del acordeón y también ha ganado considerable renombre como una celebrada vocalista y compositora y letrista fenomenalmente popular, cuya interpretación de la canción folclórica tradicional “La Chiflera” se considera emblemática del atractivo del típico. Su capacidad para reinventar su sonido ha mantenido el trabajo de Fefita apreciado a lo largo de las generaciones. A las 7:30 pm. Gratis. Más información: https://www.lincolncenter.org.

Foto: Lincoln Center

Aniversario de la compañía ‘Urban Bush Women’

Urban Bush Women (UBW) inicia su 40º aniversario con una serie de eventos a partir de este viernes 26 de julio y durante toda la semana. Fundada en 1984 por la coreógrafa Jawole Willa Jo Zollar, y ahora dirigida por las co-directoras artísticas Chanon Judson y Mame Diarra Spies, esta compañía de danza y conjunto de performance con sede en Brooklyn saca a la luz historias desde una perspectiva centrada en la mujer. Como parte del evento Summer for the City del Lincoln Center, la compañía ofrecerá talleres participativos, una serie de debates liderados por productoras BIPOC Women+ y actuaciones reflexivas en el sitio de su nueva obra, Haint Blu. Todos los eventos son gratuitos, por orden de llegada. Para una agenda completa, visite: https://www.lincolncenter.org.

Foto: Cortesía

Miguel Moly en Nueva Jersey

El artista venezolano Miguel Moly se presentará este viernes en un concierto bailable en La Tóxica (1706 Paterson Plank, North Bergen, NJ), desde las 10:30 p.m. Moly ha sido uno de los principales cantantes de tecno merengue, ritmo que lo llevó por varios escenarios a nivel internacional. Entre sus principales temas se encuentran Junto a tu Corazón, Siempre Siempre, Que te quiero, Dulcemente bella, entre otros. Más información: tickeri.com

Cortesía

Celebre la independencia peruana en POPULAR

POPULAR, dirigido por el aclamado chef Diego Muñoz, estará celebrando el Día de la Independencia de Perú este sábado 27 de julio, ofreciendo un menú especial estilo pre-fixe que traerá Perú a Nueva York. Los platos principales incluyen el ceviche clásico popular con cebolla roja, cilantro y leche de tigre de rocoto, las costillas guisadas servidas con puré de frijoles lima y salsa de seco se derretirán en tu boca, y el pavlova de chicha morada, entre otras delicias. Para acompañar la comida, una banda en vivo tocará cumbia y más sonidos latinos que transportarán a los asistentes a las costas de Perú. Está ubicado en el 215 Chrystie Street en el PUBLIC Hotel. Para más información y reservar, visite:https://www.popularnyc.com.

La salsa de la Dimensión Latina

Una de las bandas de salsa más distinguidas en la historia de la música latina subirá al escenario en Damrosch Park (Avenida Amsterdam y calle 62), este domingo 28 de julio, como parte de su gira “Now or Never”, celebrando un regreso monumental a los escenarios después de 20 años de ausencia en los Estados Unidos. La Dimensión Latina ganó una tremenda popularidad en los años 70, reinando como la principal banda de salsa de Venezuela; y desde entonces han alcanzado la fama internacional, actuando para audiencias de todos y agotando entradas durante los últimos 50 años. Gratis. A las 7:30 pm. Para más información: https://www.lincolncenter.org.

Foto: Cortesía

El festival de danza BAAND

Cinco de las compañías de danza más icónicas de Nueva York?Ballet Hispánico, Alvin Ailey American Dance Theater, American Ballet Theatre, New York City Ballet y Dance Theatre of Harlem?regresan para el cuarto BAAND Together Dance Festival, compartiendo el protagonismo y un escenario como parte del tercer evento anual Summer for the City del Lincoln Center. Del 30 de julio al 3 de agosto y este año moviéndose al interior del David H. Koch Theater (20 Lincoln Center Plaza), el público podrá disfrutar de cinco presentaciones excepcionales de programas curados en colaboración por los directores artísticos de las compañías, presentando favoritos del repertorio. Las presentaciones serán de martes a viernes a las 7:30 pm y el sábado a las 4:00 pm. Choose what you pay. Más información:https://www.lincolncenter.org.

Foto: Daniel Arnold

Estreno de “Someone Spectacular”

La obra “Someone Spectacular”, de la destacada escritora, productora y actriz de raíces ecuatorianas Domenica Feraud, estrena el miércoles 31 de julio. Una vez a la semana, seis extraños recientemente afligidos se reúnen para una terapia de grupo. Es una rutina estable, hasta que un día, su consejero de duelo está inexplicablemente ausente. La sesión típica del grupo rápidamente se descontrola, ofreciendo una meditación abierta sobre la pérdida, con revelaciones que son a la vez hermosas, divertidas y desgarradoras. Dirigida por Tatiana PanDiani y protagonizada por Gamze Ceylan, Alison Cimmet, Delia Cunningham, Ana Cruz Kayne, Shakur Tolliver y Damian Young. Hasta el 31 de agosto en el Romulus Linney Courtyard Theatre en el Pershing Square Signature Center (480 West 42nd Street). Más información y boletos en: someonespectacularplay.com.

Foto: Julieta Cervantes

Un brunch con ambiente tropical en Pineapple Club

Para aquellos que buscan un brunch delicioso en un ambiente tropical, Pineapple Club, en el corazón del East Village (509 E. 6th St.), es la opción ideal. El restaurante-bar de dos niveles está adornado con papel tapiz de piñas y muchas plantas, que le dan un look muy particular. Para el menú de fin de semana, el aclamado mixólogo y copropietario Nazar Hrab ha creado cócteles como Piña Colada Frozen y Frozé de Sandía, hechos con jugos caseros e ingredientes naturales. Mientras que el Chef Ejecutivo Angel Cortes ofrece platos como el Pork Belly Hash, panceta de cerdo crujiente y papas con jarabe de arce de cinco especias y un huevo escalfado encima; el Yuzu Fried Chicken Sammy, pollo frito en salmuera de suero de leche cubierto con ensalada de col con yogur de yuzu, pepinillos y alioli; y el Banana Bread French Toast, servido con crema batida de canela, compota de fresa y bananas frescas, además de clásicos como el Chicken & Waffle, los huevos benedictinos y una gran variedad de sándwiches. Los amantes de las ostras las pueden disfrutar a toda hora. Para reservar, visite: www.pineappleclub.com

Cortesía

‘Bubbly Hour’ en el New York Marriott Marquis

Con la temporada de terrazas en pleno apogeo, el New York Marriott Marquis (1535 Broadway) arrancó su nueva serie de verano, “Bubbly Hour”, que presenta “Cena de Chicas.” Desde ya y hasta el 2 de septiembre, el menú especial contará con platillos como el Duo Dino-mite (macarrones con queso horneado con havarti, parmesano y pan rallado de hierbas con nuggets de dinosaurio) y el Girl Dinner Happy Meal (papas fritas de camote, ensalada césar y una elección entre dirty martini o martini de espresso). Para el maridaje perfecto con cócteles, están el Burst Your Bubble (tequila Casamigos, maracuyá, lima y jarabe simple cubierto con una burbuja de humo) o el Pop(sicle) Prosecco (vodka Tito’s, guayaba, lima y prosecco adornado con una paleta helada).

La experiencia ofrece además vistas espectáculares a Times Square, oportunidades de fotos dentro de una bañera de burbujas, música a cargo de un DJ, entre otras. Los horarios son 5:00, 7:00 y 9:00 PM, con reservas para un mínimo de dos personas y un máximo de cuatro. Reservas en: https://www.opentable.com/booking/experiences.

Fotos: Cortesía

La agenda se publica cada jueves.