Los 3 errores más comunes que se cometen al usar la freidora eléctrica

Las freidoras eléctricas han revolucionado la cocina moderna, ofreciendo una alternativa más saludable a la fritura tradicional. Estos electrodomésticos permiten disfrutar de alimentos crujientes y sabrosos con una fracción de la grasa, lo que las ha convertido en una opción popular para quienes buscan una dieta más saludable sin sacrificar el sabor.

Sin embargo, junto con sus beneficios, también han surgido preocupaciones sobre su seguridad debido a recientes informes de fallos y averías.

El mercado de freidoras eléctricas es amplio y diverso, con opciones que varían en calidad y precio. Desde modelos económicos hasta opciones de alta gama, los consumidores pueden elegir la freidora que mejor se adapte a sus necesidades y presupuesto. Esta variedad ha impulsado su popularidad, pero también ha llevado a problemas significativos de seguridad.

Fallos en freidoras eléctricas y retiradas recientes

En los últimos meses, se han reportado varios incidentes relacionados con freidoras eléctricas defectuosas. En marzo, más de 280,000 unidades de freidoras de la marca Insignia fueron retiradas del mercado. Asimismo, en enero de 2024, Newair retiró 11,750 freidoras de aire Magic Chef debido a problemas similares.

Poner la cantidad de ingredientes adecuados y limpiarla correctamente ayudarán a prolongar la vida de tu freidora de aire. (Foto: Shutterstock)

Estas retiradas han destacado diversos fallos que pueden ocurrir en estos electrodomésticos:

* Sobrecalentamiento de cables: Algunos modelos presentan problemas de sobrecalentamiento en los cables, lo que puede provocar cortocircuitos y riesgos de incendio.

* Rotura de componentes: Durante el funcionamiento, ciertos componentes pueden romperse, lo que representa un peligro significativo.

* Sobrecalentamiento de la puerta y el vidrio: En algunos casos, el sobrecalentamiento de la puerta y el vidrio puede llevar a que estos se quemen y se derritan, aumentando el riesgo de incendios.

Uso seguro de las freidoras eléctricas

Aunque muchos de los incendios y fallos en las freidoras eléctricas se deben a defectos de fabricación, también es crucial utilizar estos dispositivos de manera correcta para minimizar riesgos. Algunos errores comunes de uso incluyen:

* Llenar demasiado la canasta: Sobrecargar la freidora puede obstruir el flujo de aire, causando un sobrecalentamiento. Es esencial seguir las recomendaciones del fabricante sobre la cantidad de alimentos que se pueden cocinar a la vez.

* No dejar espacio entre la comida y el ventilador: Es esencial mantener espacio suficiente para que el aire circule correctamente dentro de la freidora. Esto garantiza una cocción uniforme y reduce el riesgo de sobrecalentamiento.

* No limpiarla adecuadamente: Los aceites, grasas y migas acumulados en el fondo de la freidora son inflamables y pueden causar incendios si no se limpian regularmente. Es importante limpiar la freidora después de cada uso para mantenerla en buen estado y evitar riesgos.

Las freidoras eléctricas ofrecen una forma conveniente y más saludable de disfrutar de alimentos fritos. Sin embargo, es fundamental estar consciente de los riesgos y seguir las instrucciones de uso y mantenimiento para garantizar la seguridad en el hogar.

