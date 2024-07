¿Maripily Rivera tiene nuevo novio?

La actriz puertorriqueña Maripily Rivera fue vista con un modelo brasileño en Puerto Rico, del que por ahora se saben pocos detalles, pero todo parece indicar que sería el nuevo amor de la ganadora de ‘La Casa de los Famosos 4’, reality show de la cadena Telemundo.

En sus redes sociales, el huracán boricua se mostró muy a gusto con este hombre, pues disfrutaron del mar y el sol en un momento relajante que vivieron junto a otros allegados.

La famosa estuvo durante un largo tiempo soltera y ahora todo parece indicar que el amor ha tocado nuevamente su puerta.

Muchos seguidores de la artista se han mostrado entusiasmados con la idea de que esté viviendo una relación. Por ese motivo le han dejado mensajes como: “No importa si no dura, lo importante es que disfrute el tiempo que dure”, “Que viva Maripily, que viva el amor”.

Otro mensaje que dejaron en el canal de YouTube de ‘Hoy Día’ fue: “Maripily siempre ha dicho que ella vive el día a día y que ella cambia los novios como un cheque semanal. Quiere decir que ella disfruta lo que viene y si no le conviene lo tira a la basura. Así que los que la critican pierden su tiempo, porque la vida de Maripily es un libro abierto y no se esconde de nada. Para ustedes es sorpresa para nosotros que la conocemos por año, es normal en ella. Ella no tiene que comprar hombres ni los mantiene porque ella sabe quién es”.

La artista vive un momento muy especial luego de ganar la cuarta temporada de ‘La Casa de los Famosos’. Desde entonces se le ha visto en varios proyectos, incluyendo una obra de teatro en la que ha compartido con algunos artistas como Rodrigo Romeh, Alfredo Adame y Clovis Nienow.

Sin embargo, con este último ha tenido una situación incómoda, debido a que sale con Aleska Génesis, una de las principales personas con las que chocó dentro de la casa Maripily Rivera.

Estas diferencias hicieron que el actor mexicano no siguiera en la producción y el público lamentara que el espectáculo se viera afectado.

