Paulie Malignaggi lanza duro mensaje contra Julio César Chávez Jr. 

El antiguo campeón del mundo y ahora comentarista de boxeo, Paulie Malignaggi, lanzó un duro mensaje contra la posibilidad que estaría recibiendo el peleador mexicano Julio César Chávez Jr. de poder pelear por un título de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) ante Jake Paul con solo haber logrado una victoria en su regreso a los cuadriláteros luego de 30 meses en los que estuvo internado en centros médicos para poder superar su adicción y problemas mentales.

Estas declaraciones las realizó Malignaggi durante una entrevista ofrecida para el programa Open Waters de ProBox TV, donde expresó abiertamente la molestia que siente por el hecho que Julio César Chávez Jr. sea considerado para pelear por un título mundial tras las declaraciones realizadas en la red social X (antiguo Twitter) por parte del presidente de la AMB, Gilberto Mendoza.

El comentarista sostuvo que esta decisión representa una mancha para el deporte al considerar que simplemente le están dando esta oportunidad por su nombre y por el marketing que está generando su regreso al boxeo; asimismo sostuvo que haber derrotado por decisión unánime a Uriah Hall, un expeleador de la UFC, no le da ningún mérito para luchar por el cinturón de camepón en ninguna división.

“Esta gran mancha, Chávez Jr., va a recibir la oportunidad contra Jake Paul y van a inventarse un cinturón para ellos. Es por eso que la gente dice que el boxeo es una broma, porque se inventan cinturones. No hay forma de que debamos dejar que el idiota de Chávez Jr. pelee con Jake Paul, porque con todo y sus golpes de gorila, Jake Paul le va a ganar”, expresó.

“Chávez Jr. no entrena, es una mancha para el boxeo, se cansa. No podemos dejar que este tipo siga obteniendo peleas. Hoy podría yo pelear contra Chávez Jr., nomás con levantarme de este sillón, y sería mejor, y terminaría ganándole a este tipo”, agregó en sus declaraciones.

Paulie Malignaggi finalizó sus declaraciones al asegurar que Julio César Chávez Jr. es un antiguo campeón mundial y hace que el resto de los ex campeones se vean más por el daño que le ha causado al deporte en general por sus diversos problemas que lo han afectado los últimos años.

“Lo peor es que él es un ex campeón mundial, que termina haciéndonos ver mal a los demás ex campeones mundiales. Hace que todo el deporte del boxeo se vea mal. Y luego dice que fue porque estuvo tres años sin pelear. Hermano, podrías haber peleado hace tres meses y eso no habría marcado ninguna diferencia, porque siempre luce igual de mal”, dijo.

“Julio César Chávez Jr. es una mancha en el boxeo, porque en su momento el CMB manipuló las cosas en una forma en la que este vago ganó un título mundial importante. Hoy, que todo mundo dice que es muy fácil ganar un título mundial, y ahí está el ejemplo, él ganó un título mundial. Él es una mancha para nosotros, porque a todos los demás que ganaron un título mundial no se lo regalaron, ni aunque hayan tenido solo una gran noche o dos grandes noches. Julio César Chávez Jr. ni siquiera hubiera estado cerca de oler un título mundial si no le hubieran robado a los seis o siete tipos para hacerlo subir a él. Y luego manipularon eso, al quitarle el título a Sergio Martínez, para que de alguna forma él (Chávez Jr.) terminara ganando un título mundial”, concluyó.

