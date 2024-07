Sergio ‘Maravilla’ Martínez celebra el regreso de Julio César Chávez Jr. 

El argentino Sergio ‘Maravilla’ Martínez no pudo esconder la felicidad que sintió por el regreso a los cuadriláteros del peleador mexicano Julio César Chávez Jr. y al mismo tiempo consideró que el resultado del combate y el increíble rendimiento que mostró el azteca resultan impresionantes para cualquier atleta al analizar todos los problemas que tuvo que atravesar para dejar a un lado sus adicciones.

Estas declaraciones las realizó Maravilla Martínez en su canal de YouTube, donde no pudo ocultar el orgullo que siente por ver a un peleador superar toda esa crisis por la que atravesó para volver al ring con una contundente victoria y demostrarle a todos que es posible con trabajo y control.

“Ha regresado Julio César Chávez Jr. al boxeo, y brindo por eso. Brindo por Chávez Jr., porque eso me llena de felicidad. Siento una felicidad realmente inmensa por él, le tengo un cariño enorme, un respeto enorme, también por su persona, y como deportista. Me parece realmente fantástico lo que hizo Chávez Jr.”, expresó.

El boxeador argentino, que protagonizó la rivalidad más mediática en su carrera justamente contra Julio César Chávez Jr., dejó a un lado los problemas de antaño y demostró lo feliz que se siente por su rival; asimismo resaltó lo importante que es que el peleador mexicano haya regresado al boxeo luego de 30 meses internado en diversas clínicas a causa de sus adicciones y problemas mentales.

“Hablemos de la pelea un poquito. Se enfrentó a Uriah Hall, un rival que tenía un combate en boxeo, que viene de UFC, un tipo muy fuerte, con muchos dotes para pelear, pero no para boxear. Perfecto, sí, pero la pelea es anecdótica, porque da igual que haya tenido Chávez Jr. los primeros tres asaltos mejores que su rival, o que el cuarto asalto no haya estado activo Junior y Hall pudo ganar bien ese asalto y que los asaltos restantes sí. Da igual, gente. Lo importante es que Julio César Chávez Jr. volvió del infierno”, detalló.

Responde a los críticos

Para finalizar, Maravilla Martínez lanzó duras palabras contra todas las personas que han atacado a Chávez Jr. por regresar a los cuadriláteros y especialmente por el rendimiento que presentó en el ring; ante este motivo pidió a todos un poco de entendimiento y empatía para poder seguir dándole la oportunidad de crecer nuevamente en el deporte.

“Esto lo digo para los críticos, para los que dicen que no tenía que haber vuelto, que se tiene que retirar. Imagínense lo que pasaría si a Junior le quitamos el boxeo, ¿qué dirección puede tomar la vida de él? Es el boxeo lo que lo enderezó. Ahora, acaba de salir del infierno. Honesta y francamente, no puedo ni imaginarme por lo que pudo haber atravesado él hasta llegar el momento de subirse al ring y enfrentar a Hall este sábado 20 de julio. No sé lo que habrá atravesado, pero estar en sus zapatos sería extraordinariamente difícil. Acaba de salir de donde millones y millones de personas no salen. Y lo hizo, gracias a qué, gracias a que el boxeo puso un objetivo en su horizonte. El boxeo fue quien lo guió; el boxeo, el deporte, es quien lo sacó adelante. Él sale adelante por mérito propio, por supuesto, pero ¿cuál es el motivo por el que sale adelante? El boxeo”, concluyó.

Sigue leyendo:

–Reporte: Canelo Álvarez ya tendría rival para pelear en Las Vegas

–Gennady Golovkin acaba con los rumores sobre su carrera: “No estoy retirado”

–Julio César Chávez dirá presente en un nuevo videojuego de boxeo para PS5