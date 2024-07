Dos cadáveres descompuestos: dramático hallazgo en apartamento de Nueva York

Una mujer y un hombre fueron hallados muertos y en grave estado de descomposición dentro de un apartamento en Brooklyn (NYC).

Un portavoz de la policía de Nueva York confirmó que se recibió una llamada al 911 pidiendo un control de bienestar sobre una residente de 54 años poco antes de las 10:20 a.m. del miércoles en 640 Ditmas Av, vecindario Kensington.

El aviso surgió después de que un amigo fuese hasta la puerta para ver cómo estaba la mujer porque no había sabido nada de ella en semanas y en el umbral percibió un mal olor sospechoso.

La mujer fue encontrada con heridas de arma blanca en todo el cuerpo, pero no está claro si esa fue la causa del deceso porque su cadáver estaba muy descompuesto, dijeron las fuentes al New York Post. En el apartamento vivía una madre con su hijo, pero no se ha confirmado la identidad de las víctimas halladas.

También se encontró un cuchillo en la escena y según las fuentes la policía había sido llamada a esa casa en numerosas ocasiones por incidentes domésticos. La medicatura forense de la ciudad (OCME) está realizando autopsias a ambos cuerpos para determinar cuándo y cómo murieron.

La violencia doméstica es constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

La semana pasada cuatro personas -incluidos dos niños pequeños- de una familia inmigrante fueron encontradas muertas apuñaladas en un apartamento en Brooklyn. Un pariente de las víctimas fue detenido y acusado.

Si usted es víctima o sospecha que alguien algún está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda