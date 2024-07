El Niño Prodigio acepta que debe aprender a guardar silencio

A días de la gran final de “Top Chef VIP“, el próximo lunes 29 de julio por Estados Unidos, “el Niño Prodigio” confiesa que tras los pleitos que ha vivido en el reality se ha dado cuenta que tiene que aprender a callar, y sorprende asegurando que quiere a Gary Centeno (el concursante con quien se peleó) e incluso lo ha invitado a New York.

Estos son los primeros finalistas de Top Chef VIP 3

¿Qué has aprendido en esta competencia?

Creo que por experiencia, aunque como yo digo, los pleitos que tuve fueron por estupideces, como por orégano, por cúrcuma, por ajo… Pero en realidad mantenerme tal vez mi boca callada.

“Tengo que aprender porque hay veces que hay personas que no le gusta escuchar la verdad, pero acuérdate que yo trabajo lo espiritual entonces yo mi misión, es que si yo siento o veo algo, tengo que decirlo porque sino el karma se me queda a mí”.

Conocido por su frase de “let go!” (¡dejar ir!), esta competencia demostró que no es fácil ni siquiera para él a pesar de considerarse un experto en espiritualidad y astrología.

“Uno tiene que aprender a ‘let go’, pero es algo que te cuesta cuando tiene una persona encima de ti, es como un abusador, como un hombre que le da golpe a la mujer y un día la mujer viene y saca de donde ella no tiene fuerza y tal vez se defiende. Porque yo no me voy a quedar, yo no me voy a quedar dado, ¡jajaja!, como decimos”.

¿Crees que tu participación en el reality ha perjudicado tu imagen?

No, pienso que lo que pasó no me perjudicó en nada, porque un pleito de curcuma y que yo le dije ‘¡ay, te voy a hacer una brujería!’. Y eso uno lo dice por decirlo. Yo en mi caso ni le voy a hacer brujería a él ni a nadie. Porque imagínate, yo no hago eso, pero en realidad son cosas del momento. Son cosas que se pasan.

Alicia Machado contó su experiencia en ‘Top Chef VIP 3’

“Es como el problema que tuvo ‘El Puma’ con Alicia (Machado), que a mí me consta que Alicia adora y quiere a El Puma; entonces también fue un momento de confrontamiento de ese problema que sé que algún día, cuando se vuelvan a ver, se van a abrazar y se van a querer como siempre”.

¿Y tú quieres a Gary?

Yo, claro que sí, que lo adoro. Y no tengo problema con él, incluso lo invité aquí a Nueva York para que venga con su niña, que me encanta, su esposa, su familia. Entonces, no, no tengo yo nada en contra de Gary, al contrario, Gary es un ser humano muy lindo que tiene su problema como lo tengo yo.

Sigue Leyendo más de Top Chef VIP 3 aquí:

· La última inmunidad en ‘Top Chef VIP 3’ causa molestias entre el público

· José María Galeano de ‘Top Chef VIP 3’ sube la temperatura con foto sin camisa

· Gabriel Coronel fue eliminado de ‘Top Chef VIP 3’ a pocos días de la gran final