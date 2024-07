Alicia Machado contó su experiencia en ‘Top Chef VIP 3’

Alicia Machado, reconocida por su trayectoria en el mundo del entretenimiento, ha dejado una huella significativa en la tercera temporada de Top Chef VIP. A pesar de no alcanzar la final, su participación fue memorable y estuvo marcada por intensos enfrentamientos con sus compañeros, lo que la convirtió en una figura central del programa.

“Yo diría más bien que han sido algunos compañeros contra mí en el sentido de que han querido que yo haga lo que ellos quieren, cosa que no va a pasar porque yo soy una mujer madura que entro a un proyecto a trabajar y a dar lo mejor de mí y yo también trabajo en función de mis intereses, no trabajo en función de los intereses de mis compañeros”, dijo a la revista People en Español.

“Algo que ha pasado en el programa es que entraron varias personalidades que no se dieron el tiempo de saber con quién estaban trabajando y yo creo que es importante cuando uno entra a trabajar a un proyecto saber con quién trabajas. Estos chicos son chavos nuevos de generaciones nuevas que no saben con quién están trabajando, entonces yo creo que también merezco respeto”, añadió en la conversación.

En su entrevista con People en Español, Machado describió su experiencia como “maravillosa”, evidenciando su pasión por la cocina y el aprendizaje que obtuvo a lo largo de la competencia. Los altibajos y las tensiones, como las que tuvo con el chef José María Galeano y José Luis Rodríguez, no solo aportaron drama al show, sino que también reflejaron su fuerte personalidad y determinación.

Su paso por Top Chef VIP 3 seguramente la habrá enriquecido, tanto a nivel personal como profesional. “Así como soy criticada porque ya estoy vieja según las redes también estoy vieja para que me respeten y para que me traten como una señora, como lo que soy, con los casi 30 años de trayectoria que tengo”, expresó.

Alicia Machado comparó su percepción con ‘La Casa de los Famosos’

“Esto es otra cosa, esto es un talento tuyo en la cocina, esto es estudiar, estudiamos mucho; bueno yo por lo menos estudié muchísimo porque yo sí entré a Top Chef sin saber nada de cocina. (Sabía) lo básico, lo que he aprendido con mis abuelos, con mi mamá, sí alguna vez estuve ya en otros dos shows de cocina, pero la verdad no era lo mismo, no aprendí, era otro momento, no sé, como que no me sirvieron”, dijo a ‘People en Español’.

Alicia no perdió la oportunidad de destacar que fue una experiencia completamente distinta a ‘La Casa de los Famosos’: “Como dicen por ahí a la tercera va la vencida y ahora sí creo que el Ratatouille que vivía dentro de mí este programa lo ha despertado y me siento muy agradecida con la vida y con la empresa de que me hayan dado este show porque me crearon la posibilidad de ganarme la vida honradamente en otro negocio, en otro rubro”.

Sigue leyendo:

· Alicia Machado se defiende por su polémica con el Puma en ‘Top Chef VIP 3’

· ‘Que se largue’: Alicia Machado se gana duras críticas luego de la eliminación del Puma en ‘Top Chef VIP 3’

· Alicia Machado y los detalles de su peligrosa relación con la comida: “Me costó a mí casi la vida”