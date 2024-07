Jack Laugher, el clavadista inglés de París 2024 que tiene OnlyFans

Los Juegos Olímpicos han comenzado y miles de deportistas están listos para hacer historia en París 2024. Sin embargo, a diferencia de otros eventos deportivos importantes, la mayoría de los atletas que compiten en Francia no recibirán grandes fortunas. Por esta razón, muchos buscan apoyo económico más allá de los patrocinadores o la financiación gubernamental. Este es el caso de Jack Laugher, un clavadista británico que ha encontrado una significativa fuente de ingresos en OnlyFans.

Laugher hizo historia al ganar la primera medalla de oro en saltos ornamentales para Gran Bretaña en Río 2016, donde también obtuvo una medalla de plata, y participó en Tokio 2020, llevándose una medalla de bronce. Ahora, este atleta de 29 años busca sumar otra presea a su carrera y a su país, aunque el deporte no es su principal fuente de ingresos.

Después de 12 años de carrera y tres medallas olímpicas, Laugher todavía recibe una financiación anual de 28,000 libras ($36,000 dólares) y tiene pocas oportunidades comerciales en un deporte que solo capta la atención cada cuatro años. “Ya casi tengo 30 años y estoy entre los tres mejores del mundo,” afirmó en una entrevista con Daily Mail. “Así que haré lo que sea para conseguir algo más de dinero. Tengo algo que la gente quiere y con gusto intentaré venderlo. Es una forma realmente muy buena de ganar algo de dinero extra,” agregó.

Respecto a su participación en la plataforma que ofrece contenido para adultos, Laugher reveló que fue su padre quien lo incentivó a probar esta opción. “Cuando era más joven, mi padre me decía: ‘Si ganas una medalla de oro olímpica, vale un millón de libras’. Pero no es ni de lejos esa cifra, y puedo decirlo como alguien que ganó una medalla de oro olímpica. También me decía: ‘Publica cosas en Instagram, pero cuando el producto es gratuito, como Instagram, tú eres el producto’,” contó.

Así, el británico incursionó en OnlyFans en septiembre de 2021 y desde entonces ha mantenido una activa presencia con 570 fotos, 54 videos y miles de me gusta y suscriptores que pagan entre 7,75 libras (casi 10 dólares) y 42 libras (54 dólares) para ver su contenido.

En su último video del 14 de julio, Laugher informó a sus seguidores que su actividad en la plataforma disminuiría debido a su participación en París 2024. “No veo la hora de competir en los Juegos Olímpicos. Obviamente, con la competición que se avecina, voy a estar menos activo. De todos modos, he reducido un poco mi actividad antes de estos Juegos,” detalló.

La historia de Laugher refleja los desafíos financieros que muchos atletas enfrentan y su capacidad para encontrar alternativas innovadoras para complementar sus ingresos mientras siguen persiguiendo la excelencia deportiva.

