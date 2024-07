FIFA investigará los incidentes del Argentina-Marruecos de París 2024

El escándalo sin precedentes en el partido entre Argentina y Marruecos por el inicio del Grupo B del torneo de fútbol masculino de los Juegos Olímpicos de París 2024 sumó un nuevo capítulo: FIFA anunció la apertura de una investigación horas después de la presentación que realizó la AFA de la mano de su presidente Claudio Tapia.

“La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha decidido, en virtud del artículo 36 del Código Disciplinario de la FIFA, nombrar a un experto en integridad para que preste su ayuda en investigaciones sobre posibles contravenciones de la reglamentación de la FIFA, tras los incidentes acaecidos durante el partido entre las selecciones de Argentina y Marruecos disputado el 24 de julio de 2024 en el Estadio Geoffroy-Guichard de Saint-Etienne (Francia), correspondiente a la fase de grupos del Torneo Olímpico de Fútbol Masculino París 2024″, expresó el organismo con sede en Suiza en un comunicado que publicó en su sitio web.

El mencionado artículo 36, titulado “expertos en integridad”, indica: “La secretaría podrá nombrar a un experto en integridad para que preste su ayuda en investigaciones sobre posibles contravenciones de la reglamentación de la FIFA cuando sea necesario”.

Este texto ubicado dentro del capítulo Disposiciones Generales del Código Disciplinario de FIFA aclara: “2. El experto en integridad podrá solicitar la apertura de procedimientos disciplinarios y proponer la imposición de medidas disciplinarias a federaciones miembro, clubes y particulares. 3. El experto en integridad deberá ser imparcial en todo momento y cumplir con los requisitos de independencia definidos en el Reglamento de Gobernanza de la FIFA”.

Horas después del controversial partido, que terminó con un triunfo 2-1 de Marruecos, el presidente de la AFA Chiqui Tapia informó que harían una presentación formal ante la FIFA: “Desde la Asociación del Fútbol Argentino ya elevamos el reclamo a la Comisión Disciplinaria de la FIFA para que se tomen las medidas reglamentarias pertinentes y se imponga una sanción a quien o quienes corresponda”, aclaró el mandatario. Según pudo saber Infobae, dentro del escrito se plantea que le otorguen el triunfo a la selección argentina tras las agresiones que sufrieron sus futbolistas, lo que derivó en una suspensión anticipada del encuentro.

Tras conocerse esta noticia, el Jefe de Misión de la delegación argentina, Carlos Ferrea, aclaró que apoyarían el accionar de AFA: “Actuamos siempre en doble comando. En la parte deportiva nuestro reclamo está direccionado hacia la federación internacional, en este caso FIFA. Ahí AFA hace el envío y nosotros respaldamos. La línea directa con FIFA la tiene AFA. Al respaldar nosotros a AFA, actuamos sobre el COI (Comité Olímpico Internacional) y lo informamos sobre lo sucedido. No estamos de acuerdo para nada con las situaciones que les tocó vivir a Mascherano y el equipo argentino. Y mucho menos con los silbidos al equipo nacional, son cosas que no se comparten, sean franceses, marroquíes o de otra nacionalidad. Está fuera de lugar”.

El escándalo se desató segundos después del minuto 15 que adicionó el árbitro Glenn Nyberg. Cristian Medina empujó la pelota abajo del arco y en el festejo del gol –que significaba el empate 2-2– comenzaron las agresiones desde la tribunas del Estadio Geoffroy-Guichard contra los jugadores argentinos. Entre proyectiles y bombas de estruendo, ambos planteles evacuaron inmediatamente el campo de juego al mismo tiempo que los fanáticos marroquíes invadían la cancha.

Sin dar declaraciones oficiales sobre lo sucedido, el encuentro se mantuvo en un limbo durante casi dos horas hasta que ambos planteles reaparecieron en la cancha sorpresivamente para realizar un calentamiento al mismo tiempo que el juez revisaba en el VAR una posición adelantada de Bruno Amione en la previa del tanto albiceleste. Eso derivó en la anulación de la anotación y la reanudación del juego para disputar tres minutos más de adición, que decretaron el triunfo de los marroquíes por 2-1.

“Estuvimos una hora y media en el vestuario, donde en ningún momento nos comentaban qué es lo que podía pasar, nunca nos avisaron. ‘Estamos viendo’, nos decía. La posición nuestra era no jugarlo más porque nos tiraron un millón de cosas, se paró el partido siete veces… No me pasó nunca como jugador que en un partido de este nivel falle siete veces la seguridad. ¡Siete veces falló!”, se quejó Javier Mascherano en conferencia de prensa tras lo ocurrido.

Seguir leyendo:

Argentina presentó queja ante la Comisión Disciplinaria de la FIFA

Memes se burlan de la derrota de Argentina y el arbitraje recibido en los JJ. OO.

USWNT goleó a Zambia en primer partido en París 2024