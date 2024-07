Lyn May no ve futuro en la boda de Christian Nodal y Ángela

Lyn May, conocida por su franqueza y opiniones contundentes, comentó que no ve un futuro sólido en la relación de Christian Nodal y Ángela Aguilar. A pesar del entusiasmo que rodea a su boda, la vedette expresó que considera que este matrimonio tiene fecha de caducidad, insinuando que la rapidez con la que se dieron el sí podría ser un indicativo de inestabilidad en la relación.

Un reportero de ‘Sale el sol’ le consultó que sí ve algún avance en la relación sentimental entre los cantantes y no tuvo temor en responder, debido a que la boda del pasado 24 de julio no deja de ser comentada: “No, yo pienso que no porque… ¿Para qué se casan si se van a divorciar dentro de tres meses?”.

La vedette considera que actualmente “el matrimonio ya no existe” y que desde su percepción lo mejor está en “gozar la vida y disfrutar el momento”, intervención que no quiso finalizar sin antes mostrar su negación por aquellos que comentan que aparentemente Ángela se habría casado por estar en estado de gestación, cosa que hasta entonces sigue siendo un rumor.

“Yo conozco a toda esa familia porque yo hice películas con Antonio Aguilar, los conozco y los respeto mucho y es una familia muy bonita y yo no creo nada de lo que dicen que la niña esa está embarazada“, dijo frente a la cámara.

Esta mirada crítica hacia el enlace ha generado reacciones encontradas entre los seguidores de ambos artistas, algunos apoyando la idea de que el amor puede florecer rápidamente, mientras que otros coinciden con la opinión de Lyn May, resaltando la necesidad de construir una base sólida en una relación antes de dar pasos tan importantes como el matrimonio.

La boda, que se realizó en la hermosa Hacienda San Gabriel de las Palmas en Morelos, fue privada, lo que ha llevado a los medios a especular sobre la dinámica de su relación y su futuro. Mientras tanto, tanto Nodal como Aguilar parecen disfrutar de este nuevo capítulo en sus vidas, a pesar de las críticas y comentarios que puedan surgir.

