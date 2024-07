Trump flagela a Harris llamándola “vagabunda” y la acusa de “cometer delitos”

El expresidente Donald Trump criticó duramente a la vicepresidenta Kamala Harris, señalándola de “vagabunda” responsable de la crisis migratoria y que los inmigrantes han cruzado la frontera entre Estados Unidos y México durante su cargo en el gobierno de Joe Biden.

El magnate neoyorquino realizó estos comentarios sobre Harris en la Cumbre de creyentes de Turning Point USA en West Palm Beach, Florida.

Esto se genera después que la vicepresidenta demócrata consiguiera suficientes delegados para la nominación del Partido Demócrata, luego de que Biden se retirara de su intento de reelección, aunque Harris no será nominada oficialmente hasta la convención de viernes de la semana que viene.

“Hace tres semanas, ella era una vagabunda, una vicepresidenta fracasada y una administración fracasada con millones de personas cruzando la frontera. Y ella era la zarina de la frontera, ahora están tratando de decir que nunca lo fue“, expresó Trump, haciendo alusión a afirmaciones de algunos medios de que la vicepresidenta nunca fue la zarina de la frontera, aunque varios de esos mismos la describieron antes así.

“Están borrándolo por todos lados”, añadió. “Quieren quitarlo porque tenemos la peor frontera de la historia. Y hace tres años y medio teníamos la mejor frontera que hemos tenido nunca”.

El actual mandatario demócrata eligió a Harris en 2021 para abordar causas importantes como la migración masiva desde Centroamérica y Suramérica.

En el mes de marzo de 2021, Biden dijo que la vicepresidencia estaba encabezando el esfuerzo de coordinarse con México y otras naciones como Guatemala, Honduras y El Salvador para afrontar asuntos como el incremento de migrantes en la frontera sur.

A inicios de esta semana, la Cámara de Representantes dio luz verde a una resolución que condena a la también abogada como zarina de la frontera por su gestión en la crisis migratoria en la frontera. El fallo fue aprobado por 220 votos a favor y 196 en contra, y al menos seis demócratas respaldaron a los republicanos para condenar a Harris.

En sus comentarios, Trump se equivocó al decir el nombre de Harris, parecía tener dificultades para pronunciar el apellido de la vicepresidenta y dijo que hay varias maneras de pronunciar su nombre, informó Fox News.

“Por cierto, hay muchas maneras de decir su nombre… No importa lo que yo diga. No me importa si lo pronuncio mal o no. No me importa”, manifestó. “Algunas personas piensan que lo pronuncio mal a propósito, pero en realidad lo he oído de siete maneras diferentes. Hay muchas”.

Asimismo, el expresidente afirmó otra vez que los demócratas están tratando de cometer fraude en los comicios de noviembre y aseguró a los cristianos presentes que los estadounidenses no tendrán que votar al final de su presidencia porque “para entonces estará arreglado” una mención que los demócratas han criticado de fascismo y un intento de negarse a dejar el cargo.

“Si quieren salvar a Estados Unidos, reúnan a sus amigos, a su familia, a todos los que conocen y voten”, dijo Trump. “Voten temprano, voten en ausencia, voten el día de las elecciones. No me importa cómo, pero tienen que salir a votar. Y, repito, cristianos, salgan a votar, pero esta vez sí”.

Por otro lado, la campaña de Harris criticó el discurso del republicano como “amargo” y “extraño”.

“Esta noche, Donald Trump no pudo pronunciar palabras, insultó la fe de los judíos y católicos estadounidenses, mintió sobre las elecciones (de nuevo), mintió sobre otras cosas, se jactó de derogar Roe, propuso recortar miles de millones en fondos para la educación, anunció que nombraría más jueces extremistas, reveló que planeaba llenar un segundo mandato de Trump con más criminales como él, atacó el voto legal, siguió y siguió y siguió, y en general sonó como alguien cerca de quien no querrías sentarte en un restaurante, y mucho menos ser presidente de los Estados Unidos”, señaló el portavoz de la campaña de Harris, James Singer, en un comunicado.

“Estados Unidos puede hacer algo mejor que los delirios amargos, extraños y retrógrados del criminal Donald Trump“, siguió Singer. “La vicepresidenta Kamala Harris ofrece una visión del futuro de Estados Unidos centrada en la libertad, la oportunidad y la seguridad”.

Sigue leyendo: