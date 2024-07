Viajaron desde Argentina a Venezuela para votar: “Si Maduro gana, nos vamos”

“Queremos un cambio para nuestro país”, expresa la venezolana Emperatriz Mendoza, quien regresó a su país junto a su esposo Johny Matos desde Argentina para participar en las elecciones presidenciales de este domingo 28 de julio.

“Queremos a ser la misma Venezuela de antes, que mis hijos regresen a su casa”, añade la mujer a la Voz de América.

Johny Matos narra al medio que intentaron actualizar sus datos en el Consejo Nacional Electoral cuando abrió en Argentina el proceso, pero no pudieron por las distintas trabas impuestas por el régimen de Nicolás Maduro.

“Yo le decía a mi esposa y a mi hija: me quiero ir a Venezuela porque nuestro voto hará falta. Entonces entró como una desesperación. Mi hija hizo un sacrificio grande para que nos pidiésemos venir”, dice Matos.

En la sala de su hogar en Caracas, expresan su anhelo de que Venezuela sea como era antes del la llegada del chavismo y que sus hijos puedan regresar a un país próspero y de oportunidades.

“Nosotros nos graduamos, todos mis hermanos, y nunca nos fuimos (del país). No vivíamos todos en la misma casa, pero yo tenía mi casa e iba a visitar a mi mamá los fines de semana, ahora los hijos se van (y no puedes verlos)”, expresa.

Notablemente emocionada, Emperatriz Mendoza agrega:

“Mi hijo varón está en España. ¿12 años sin verlo? Es fuerte, no es fácil para un padre quedarse solo, sin sus hijos. Yo no conozco a mi nieto que está en España. Eso es muy duro, eso hay que vivirlo y estar en estos zapatos para saber lo que está viviendo el padre venezolano hoy en día. No es fácil”.

“Si gana Maduro, me voy; si pierde, también”

La mujer también dice que su hija se niega a regresar a Venezuela a pasar trabajo y a padecer las incontables fallas en los servicios públicos: “No hay agua, no hay luz, no hay internet, no hay transporte, no hay gasolina. Ella dice no. Ella dice que si cambian las condiciones puede ser que regrese”.

Matos, por su parte, afirma: “Si Maduro gana, me voy; si pierde, también”.

Justificó su posición: “El 29 tendremos, si Dios quiere, un nuevo presidente que se llama Edmundo González, pero la transición va a ser larga, y tú no sabes qué puede pasar en ese proceso. Yo, de verdad, se lo dejaría a los demás. Pero esos seis meses pueden pasar muchas cosas”, admite.

Emperatriz manifiesta que tiene mucha fe y ansiedad: “Casi no duermo pensando en qué va a pasar. Después no es fácil, porque Venezuela para reconstruirla hay que unirse más, no a ponerse a pelear”.

