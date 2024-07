Atleta mexicana Natalia Escalera compitió en París 2024 con rotura de ligamentos y desgarre

Los deportistas de élite suelen tener un umbral del dolor más alto. Muchas veces se desenvuelven bajo lesiones. Sin embargo, este domingo la atleta Natalia Escalera lo llevó a otro nivel. La mexicana compitió en la disciplina Gimnasia Artística pese a tener rotura de ligamentos.

Sin duda, la lesión le limitó físicamente al máximo y no pudo culminar su el all-around femenino en su presentación dentro de los Juegos Olímpicos. Aunque tenía un problema físico de gran envergadura, su actuación fue magistral y logró incluso más puntaje que otras compatriotas.

Alexa Moreno y Ahtziri Sandoval, las otras mexicanas que estuvieron en la presentación de la Gimnasia Artística, consiguieron menos puntaje al 100 % de sus condiciones físicas.

Un gesto que quizá engrandece aún más lo que se acaba de vivir hace unas horas en los Juegos Olímpicos de París 2024, es que Escalera ya había anunciado su lesión. El pasado sábado en redes sociales, la atleta explicó su situación.

Natalia informó que durante el último entrenamiento sufrió una rotura del ligamento de su pierna izquierda, donde ya padecía de un desgarre. “Desafortunadamente, ayer en el último entrenamiento me rompí el ligamento de mi pierna izquierda en donde ya tenía otro desgarre en gemelo también “, comunicó.

No obstante, Escalera decidió dejar a un lado el all around por recomendación médica. Aunque anunció que se presentaría en las barras asimétricas. “Me duele mucho no poder hacer all around como me hubiera gustado, tristemente me dijeron para no competir los doctores. ¡Pero, con todo y eso me voy a presentar en barras!”, escribió.

“No he llegado hasta aquí para no estar en el escenario más grande del mundo. Solo dios sabe por qué hace las cosas, pero estoy yo aquí y ahora guerreando hasta el final”, añadió.

Finalmente, la atleta mexicana se mostró agradecida y asumió con resiliencia lo que le sucedió. “Es gimnasia y estas cosas pasan, a lo mejor no en el momento que nos hubiera encantado, pero Dios me está dando la oportunidad hoy de vivir la experiencia y vivir mis primeros Juegos Olímpicos, aunque sea de una manera diferente, eso es de agradecer”.

