Lili Estefan reacciona a la boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar

Lili Estefan, presentadora de televisión, reaccionó a la boda entre Ángela Aguilar y Christian Nodal, que se ha convertido en parte de lo más comentado en el mundo del entretenimiento esta semana.

En el programa ‘El Gordo y la Flaca’, la conductora habló con Clarissa Molina de este controversial tema.

“Yo siempre he dicho, ¿cuál es el apuro?”, decía la cubana-estadounidense.

Además de esto, bromeó: “Han seguido saliendo imágenes, señores, y nuevos detalles de este acontecimiento que muchos pensaron que era la grabación de un video musical”.

La boda de los artistas se hizo viral por lo rápido que se dieron las cosas entre ellos, debido a que hace apenas unas semanas se confirmó que estaban saliendo. Luego, publicaron fotos del matrimonio y muchos no lo creían, pero terminó siendo una realidad.

La situación ha sido tan controversial, que Pepe Aguilar publicó en su cuenta en Instagram un mensaje en el que le daba un sólido respaldo a su hija, quien ahora es una mujer casada.

“En lo personal lo tengo muy claro e inclusive puedo constatar lo siguiente. En toda relación duradera, el amor es ‘esencial’ y el respeto y la responsabilidad totalmente indispensables. Con amor, se enfrentan los más complicados desafíos dentro y fuera de su entorno, Aunque de entrada les digo, el desafío más grande (con base en lo que conozco) será el que experimenten a nivel personal, ¡el reto más complejo, vive en ustedes mismos! Así que su futuro como pareja depende 100% del trabajo que cada quien haga…..en sí mismo”, dijo en su cuenta en Instagram.

Además de esto, comentó: “Yo también he estado en su lugar. Y ya a toro pasado. Y después de 27 años con mi esposa les digo: No hay principio sencillo. Pero. Aunque existan miedos por una decisión tan trascendental y en su caso, tan pública, Aunque estén jóvenes y en una etapa de aprendizaje en su vida, Aunque pudiera existir un lógico miedo a lo desconocido por una decisión así etc, etc. Todo es posible”.

Esta relación ha sido bastante mediática, sobre todo porque Nodal comenzó su amorío con Ángela Aguilar poco después de haber terminado con Cazzu, algo que muchos le han criticado, pues sienten que no fue lo correcto.

Sigue leyendo:

· Momento tenso: William Levy ignora a su ex pareja, Elizabeth Gutiérrez, en público

· Raúl de Molina: “Mi más sentido pésame para mi querida María Celeste”

· ‘El Gordo y la Flaca’ revela detalles de la muerte de Raúl Quintero, pareja de María Celeste Arrarás