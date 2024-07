Jennifer Garner quedó atrapada en un elevador de la Comic-Con

La actriz Jennifer Garner se volvió tendencia en redes sociales tras compartir con sus fans una serie de videos en los que muestra el mal momento que vivió al quedar atrapada en un elevador durante su visita a la Comic-Con 2024, donde participó en el panel de promoción de la película “Deadpool & Wolverine”.

En un giro inesperado para la estrella de Hollywood, se encontró atrapada junto a otras personas en el interior de un elevador. Sin embargo, en lugar de entrar en pánico, Garner decidió documentar la experiencia con una serie de publicaciones en sus redes sociales, mostrándole a sus seguidores su inusual situación con una buena dosis de humor, mientras pedía ayuda para su rescate.

La ex de Ben Affleck, compartió varias historias en Instagram, donde relata su experiencia desde el interior del elevador. En los videos, Garner se mostró relajada y positiva, a pesar de la incomodidad de estar atrapada. Con una sonrisa en el rostro, bromeó al decir: “Hola chicos, estamos atrapados en este ascensor. Me vendría bien un Wolverine. Me vendría bien un Deadpool. Me vendría bien alguien“, aseguró.

Entre risas y comentarios ingeniosos, la actriz demostró su capacidad para mantenerse positiva y conectada con sus fans incluso en esa situación inesperada.

Durante los videos, Garner contabilizó el tiempo que pasó en el elevador, exponiendo las fallas en electricidad y momentos de pánico que se desataron durante una hora y 12 minutos.

“Gracias por invitarnos. Es mi primera Comic Con“, comentó la famosa con sarcasmo.

Uno de los momentos que compartió fue la primera hora atrapada, en la que comenzó a entonar el tema “Like a Prayer” de Madonna, mientras enlazaba sus manos en posición de oración.

Finalmente, Jennifer Garner documentó que fue liberada sin contratiempos por el equipo de rescate, el cual pudo abrir las puertas del elevador después de varios esfuerzos.

Desliza para ver todos los videos

Garner concluyó su serie de publicaciones con un mensaje de agradecimiento y una nota positiva, recordándole a todos la importancia de mantener el sentido del humor en momentos difíciles.

La experiencia, que pudo haber sido estresante para muchos, se convirtió en una oportunidad para que Garner mostrara una faceta auténtica a sus seguidores, quienes apreciaron su actitud desenfadada y su capacidad para encontrar la luz en medio de una situación desconcertante.

Esta fue la primera ocasión en la que Jennifer Garner participa en la Comic-Con, donde formó parte del panel de la reciente película de Marvel, debido a que en ella repite su papel de ‘Elektra’.

Sigue leyendo más de Jennifer Garner:

· Ben Affleck pasa el Día del Padre con Jennifer Garner y aviva rumores de divorcio con Jennifer López

· Jennifer López habría buscado apoyo en Jennifer Garner para “salvar su matrimonio” con Ben Affleck

· Jennifer Garner estaría evitando apoyar a Ben Affleck en sus problemas con Jennifer López