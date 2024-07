Jennifer López recuerda su tema “Cambia el Paso”: ¿una indirecta para Ben Affleck?

Hace unos días, Jennifer López sorprendió a sus seguidores de Instagram al publicar una canción que habla de ruptura. La artista compartió el video musical que estrenó en 2021, titulado “Cambia el Paso”, acompañándolo con un mensaje que decía “Feliz Aniversario”, ya que se cumplieron tres años desde que se estrenó el tema.

Como era de esperase, el gesto de la intérprete no pasó desapercibido para sus fans, quienes rápidamente levantaron sospechas e interpretaron la publicación de JLo como una posible indirecta hacia Ben Affleck, debido a que la canción incluye frases contundentes como: “Su vida es mejor ahora sin él. Ella no necesita a nadie para estar bien. Ella no falla” o también “Ahora le toca a ella tomarse la botella y salirse a divertir”. Estas estrofas, cargadas de empoderamiento y resiliencia, reflejan la narrativa de una mujer que supera una dolorosa separación y emerge fortalecida del proceso.

En el material, la también actriz, aparece en una playa paradisíaca, mientras luce un outfit veraniego compuesto por un minishort de jean, un corpiño con brillos y una camisa blanca. La elección del vestuario y el escenario refuerzan el mensaje de libertad y renovación que la canción busca transmitir.

Ben Affleck compra nueva casa

La distancia entre Jennifer López y Ben Affleck parece aumentar cada día un poco más. Aunque los rumores de divorcio toman fuerza, ellos continúan sin confirmar la noticia. Mientras tanto, siguen con sus vidas por separado. Hoy, mientras ella se muestra muy cerca de sus hijos, trascendió que el actor y director se compró una nueva casa luego de poner a la venta la que compartió hasta hace unas semanas con Jennifer.

A principios de este mes, Affleck y López decidieron desprenderse de la mansión que compraron en el 2023 en Beverly Hills y en donde vivieron juntos hasta hace un mes. La casa fue publicada por un valor de $68 millones de dólares, y de inmediato, Affleck se puso en campaña para conseguir una nueva morada. Ayer se supo que Affleck compró una nueva propiedad por $20.5 millones de dólares en el lujoso barrio de Pacific Palisades, en Los Ángeles, donde estaría pronto a instalarse para iniciar una nueva vida.

La historia de Jennifer López y Ben Affleck

La pareja, que había tenido una historia de amor intermitente, comenzó su relación en 2002. Se comprometieron al año siguiente, pero se separaron en 2004. Cada uno rehízo su vida: ella se casó con Marc Anthony, con quien tuvo a sus mellizos, Emme y Max, y él contrajo matrimonio con Jennifer Garner, madre de sus tres herederos, Violet, Finn y Samuel.

Diez años después, Jennifer López y Ben Affleck retomaron su romance en 2021 y se casaron en una ceremonia en Las Vegas en julio de 2022, realizando un tiempo después una gran fiesta para todos sus seres queridos.

