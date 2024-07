Julio César Chávez aplaude la victoria del alacrán Berchelt ante Jeremy Triana

El histórico boxeador y campeón mexicano, Julio César Chávez, decidió hablar sobre el desempeño que mostró el peleador Miguel ‘Alacrán’ Berchelt en su contundente victoria contra Jeremy Triana en un cómodo combate que se realizó este fin de semana y donde terminó logrando un nocaut tras la decisión del juez principal para finalizar la pelea.

En declaraciones ofrecidas durante un análisis realizado para Box Azteca, el múltiple campeón del boxeo aseguró que el mexicano demostró un buen desempeño en el cuadrilátero para poder quedarse con la victoria; asimismo sostuvo que también sintió un gran respaldo por el apoyo de la afición en el combate que se realizó en el Palenque de la Feria de Tlaxcala, México.

“Estuvo bien, estuvo bien. Vamos a ver cómo se desenvuelve, porque arriba del ring no hay enemigo pequeño. Ojalá este rival le dure unos 4 o 5 rounds, pero no le veo pinta, ojalá me equivoque”, expresó Julio César Chávez en sus palabras.

Chávez destacó el trabajo que realizó Berchelt desde que dio inicio el combate con sus ganchos al hígado que terminaron afectando a su contrincante; el pugilista mexicano afirmó que esto fue fundamental para poder quedarse con la victoria al tocar uno de los puntos débiles de Triana.

“Estoy viendo con lupa al Alacrán, a veces queda un poquito fuera de distancia cuando quieren meter ese gancho. Ahí lo hizo perfecto”, resaltó.

“Está jalando aire, no sé si sea el protector, pero lo veo como jalando aire. Es una pelea en velocidad, bien por Berchelt. Está conectando muy bien ese gancho, golpea al cuerpo y luego vete para arriba. Poco a poco ese golpeo al cuerpo y luego arriba es lo que está funcionando. Es cuestión de tiempo”, concluyó.

