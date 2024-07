Rafael Nadal se despide de los JJ. OO. tras caer ante Novak Djokovic

Este lunes los Juegos Olímpicos de París 2024 regalaron una nueva batalla tenística entre dos de los más grandes. Rafael Nadal y Novak Djokovic. El español no pudo contra el serbio y cayó en la segunda ronda con parciales de 6-1 y 6-4 en una hora y 43 minutos.

Durante el primer set, Djokovic arrasó con golpes efectivos en los que el balear pudo hacer muy poco salvo algunas bolas cortas y reveses. ‘Nole’ pudo obtener un porcentaje de saque por encima de 50 % en puntos ganados y en sus puntos de break.

En del segundo set, Nadal fue puro pulmón y corazón. Luchó para intentar igualar las acciones y no marcharse en la segunda ronda de un certamen en el que alcanzó la gloria varias veces. El serbio bajó el ritmo y pareció darle un segundo aire al español.

Rafael Nadal de España reacciona durante el partido de segunda ronda individual masculino contra Novak Djokovic de Serbia en las competiciones de tenis de los Juegos Olímpicos de París 2024. Foto: EFE/EPA/FRANCK ROBICHON. Crédito: EFE

Por momentos, la remontada se veía cerca y posible. ‘Nole’ cometió varios errores no forzados y el set llegó a estar igualado a cuatro games por lados. Los problemas físicos que viene atravesando Nadal desde hace años le jugaron en contra esta jornada. Las acciones se terminaron decantando para el balcánico por 6-4.

Djokovic tuvo algunos errores no forzados en el segundo set y por esta razón su ritmo bajó y el duelo se hizo más cerrado. Sin embargo, Nadal no pudo competir mejor contra la raqueta serbia gracias a los 23 errores no forzados que tuvo durante todo el partido.

Cabe recordar que el oriundo de Mallorca llegó con desgaste. En su primer encuentro ante el húngaro Marton Fucsovics (6-1, 4-6, 6-4) sufrió, pero logró imponerse. Novak Djokovic, por su parte, despachó fácilmente al australiano Matthew Ebden (6-0, 6-1).

Novak Djokovic de Serbia celebra después de ganar el partido de segunda ronda individual masculino contra Rafael Nadal de España en las competiciones de tenis de los Juegos Olímpicos de París 2024. Foto: EFE/EPA/FRANCK ROBICHON. Crédito: EFE

Ambos llegaron con desgastes dispares, pero con un score histórico muy parejo. En 59 partidos, el balance era de 30 para ‘Nole’ y 29 para Nadal. Ahora se sitúa en 31-29.

El Philippe Chatrier es un recinto más que conocido por Nadal. Ahí, ha hecho historia en Roland Garros. Este escenario fue el último donde el balear disputó los Juegos Olímpicos. El español se marchó entre aplausos y ovacionado.

