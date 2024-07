Rafael Nadal: “Tomaré las decisiones que tenga que tomar”

Rafael Nadal reconoció que la derrota ante el serbio Novak Djokovic fue “dura de aceptar por la forma” y evitó hablar de decisiones definitivas sobre su carrera, que comenzará a plantearse después de los Juegos de París.

“Cuando termine aquí tomaré las decisiones que tenga que tomar, basadas en mis ganas y sensaciones. Aunque para muchos tenga poco sentido, llevo muchos años sufriendo. Me he operado de una cadera y he pasado mucho tiempo en recuperación. Me siento mejor físicamente; pero si siento que no soy competitivo, tomaré la decisión de retirarme. He jugado pocos torneos desde mi operación de cadera, y no es fácil recuperarse de una cirugía importante como esa, que ocurrió hace poco más de un año”, explicó Nadal en declaraciones recogidas por EFE.

“Intento hacer lo que puedo para disfrutar y ser competitivo. Si después de aquí no tengo más ganas de jugar, lo comunicaré. Pero por ahora, déjenme vivir el día a día y decidir”, añadió el ganador de veintidós Grand Slams.

“Las decisiones las tomaré después de aquí. Aún estoy en competición, me queda el dobles, y no es momento de venirse abajo”, dijo Rafael Nadal, catorce veces campeón en Roland Garros.

Nadal lamentó que cada día le pregunten por la retirada, dificultando su enfoque en la competición y en progresar. “No puedo estar pensando todo el día en la retirada. Cada día me preguntan lo mismo, y es difícil recuperar un nivel óptimo así. Intento vivir el día a día”.

“Vengo de dos años muy difíciles, con muchos problemas físicos. No he tenido continuidad y me he dado un tiempo extra para ver si podía recuperar muchas cosas. Pero no puedo vivir cada día pensando si es el último, porque eso no permite desarrollarse plenamente”, añadió.

Sobre la derrota ante Djokovic que lo dejó fuera del cuadro individual de los Juegos Olímpicos, Nadal reconoció la superioridad del serbio en estos momentos.

“Ha sido un jugador mucho mejor y hay que aceptarlo. Durante una hora fue duro de digerir lo que estaba pasando, pero lo acepté. Intenté tener la actitud y mentalidad adecuada para enfrentarlo. Sabía que había una posibilidad de que fuera así. No pude jugar al nivel necesario para crearle problemas. Él no me regaló nada y estuvo inspirado mucho tiempo. Yo no tuve la calidad de juego necesaria para competir”, asumió.

“No es la situación de hace 15 años y no vas a crear problemas a uno de los mejores jugadores de la historia así. El análisis es que uno no estuvo a buen nivel y el otro sí”, dijo Nadal, lamentando que su reacción en el segundo set “no fuera completa”.

