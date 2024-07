VIDEO: Nick Carter cumple el sueño de una fan con enfermedad terminal

En un gesto conmovedor y lleno de humanidad, Nick Carter, el famoso cantante de los Backstreet Boys, cumplió el sueño de una fan que lucha contra una enfermedad terminal, durante el concierto de su gira mundial ‘Who I Am’, en Frankfurt, Alemania. La joven, identificada como Jenni Schmidt, asistió en camilla al show y pudo compartir un momento especial con su ídolo.

Jenni, quien ha estado batallando con una grave enfermedad desde hace tiempo, recibió una sorpresa inesperada cuando Nick Carter decidió bajar del escenario y abrirse paso entre la multitud para tomarla de la mano y cantarle el icónico éxito de los Backstreet Boys, “I Want It That Way”, solo para ella.

El video muestra a la fan, quien, visiblemente emocionada, cantó junto a él mientras la multitud se unía al coro, creando un ambiente mágico y especial.

“El momento en que Nick se paró a mi lado y cantó esta maravillosa canción fue un momento muy conmovedor. Nunca creí que este momento llegaría“, compartió Jenni al medio TMZ.

Nick Carter, do Backstreet Boys, emociona público ao cantar para fã com doença em estágio terminal pic.twitter.com/31X8hhBa13 — Gordo Fofoqueiro (@gordofofoqueiro) July 28, 2024

Primera vez en mi vida que veo a alguien disfrutar de un concierto desde una camilla. Sucedió en el show de Nick Carter en Frankfurt, Alemania. pic.twitter.com/J2pQmA19BA — Trino Treviño (@trinodj) July 26, 2024

El gesto de Nick Carter ha sido ampliamente elogiado por sus seguidores y ha servido como un recordatorio poderoso de la capacidad de los artistas para impactar positivamente en la vida de las personas.

Este acto de bondad no solo ha alegrado el corazón de Jenni, sino que también ha dejado una huella en todos aquellos que han sido testigos de esta hermosa muestra de apoyo y empatía. La acción de Nick Carter destaca la importancia de la solidaridad y la conexión humana, mostrando cómo un simple acto de amabilidad puede hacer una gran diferencia en la vida de alguien.

Jenni Schmidt ha sido fan de los Backstreet Boys desde 1995 y ha asistido a varios de sus conciertos.

La joven padece una enfermedad terminal, y su deseo de escuchar en vivo a su ídolo fue con la ayuda de Der Wünschewagen, una organización que se dedica a cumplir los deseos de personas con enfermedades graves.

