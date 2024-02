Nick Carter cancela concierto en México por aparentes cuestiones de salud

Vestidas y alborotaras, pero también molestas y decepcionadas están las fans mexicanas de Nick Carter, quienes llegaron al Auditorio Pabellón M de Monterrey para disfrutar del concierto del cantante y se enteraron que fue cancelado a última hora.

La razón oficial de dicha cancelación, según la empresa organizadora del show, fueron cuestiones de salud, esto de acuerdo a un comunicado que hizo oficial la noticia cerca de las 20:00 horas.

“Lamentamos anunciar que por temas de salud del artista, y causas ajenas a Apodaca Group, OCESA y Escenario GNP Seguros, el concierto de Nick Carter en Monterrey ha sido cancelado”, se lee en el escrito.

Sin embargo, Nick sí llegó esta tarde a Monterrey dispuesto a ofrecer su concierto como parte de su Who I Am Tour 2024.

De acuerdo a videos de su llegada, se le vio sonriente al llegar en vuelo comercial.

Las fans que ya sabían que su ídolo había llegado a la ciudad llegaron al auditorio para asistir primero a un meet and greet, una convivencia para la cual pagaron un cobro extra además del boleto de acceso al show, pero al llegar al recinto se enteraron de que no habría evento y mucho menos convivencia.

“Me siento frustrada porque viajé desde Guadalajara para venir a verlo. Sé que no es problema del artista, me imagino que es de la producción, de quien lo haya traído. Más que nada la forma en que nos avisaron es muy molesto, porque no tuvieron tacto para decirlo.

Sólo nos comentaron se cancela porque el artista estaba enfermo, cuando sabemos que el artista no cancela por enfermedad, cuando mucho lo hubiera pospuesto, por eso es molestia más que nada (el sentir)”, expresó la tapatía Liliana Rodríguez.

En las regias había decepción, pues el encuentro con Nick lo venía acariciando desde noviembre pasado.

“Me siento triste, sí estoy decepcionada, la verdad, por el boleto, por el meet and greet, y pues son $7,000 pesos”, indicó Paty de la Fuente.

