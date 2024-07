Carlos Adyan y la cercanía entre Paulo Quevedo y Cristina Porta

La dinámica y las relaciones que se forman dentro de realities como “La casa de los famosos” suelen captar la atención del público, y en este caso, Cristina Porta y Paulo Quevedo no han sido la excepción. La cercanía entre ambos ha despertado especulaciones sobre su influencia en la vida personal del actor, especialmente después de su separación.

Carlos Adyan, el presentador del programa ‘Pica y se Extiende’, también aportó su perspectiva insinuando que podría haber algo más que una simple amistad entre Cristina y Paulo. Estas declaraciones seguramente alimentarán aún más el interés del público y los seguidores de ambos, así como las discusiones sobre lo que realmente ocurre detrás de las cámaras y cómo las experiencias en un reality pueden cambiar las vidas privadas de sus participantes.

El presentador de televisión Carlos Adyan ve algo más allá entre Cristina Porta y el actor Paulo Quevedo. Crédito: Jennifer García | Mezcalent

“Yo sí siento y lo digo de todo corazón que hay algo entre ellos, coinciden mucho en las locaciones en donde ellos están. Los fanáticos no son bobos tampoco, los fanáticos y los seguidores de este programa tan mediático se dan cuenta también de este tipo de cosas. Así que, bueno, sea o no que el tiempo dé la razón o no la dé tal vez, pero bueno lo cierto es que ahí yo siento que hay algo“, mencionó el conductor puertorriqueño.

Es un recordatorio de cómo la vida mediática puede entrelazarse con las relaciones personales, generando tanto apoyo como polémica.

Cristina Porta dice si tiene más que una amistad con Paulo Quevedo

“Somos amigos, él ahora tiene su cabeza en otra cosa, acaba de salir de su relación. Yo también estoy muy desubicada, entonces no hay más, de verdad, somos amigos. Yo entiendo que después ya de lo de Aleska y Clovis nos hemos quedado ahí en La casa de los famosos y que es como todo posible, pero siento decirte que de momento hay una amistad, que nos entendemos muy bien y que siempre hemos tenido comunicación desde que salió”, dijo en una emisión del programa ‘Hoy Día’.

Paulo Quevedo se separa de la madre de su bebé

“Estoy soltero, yo creo que ahorita me estoy enfocando mucho en mis proyectos, en lo que se avecina, en lo que me dejó obviamente el reality, son muchas cosas favorables y le quiero sacar el mayor provecho”, manifestó el actor a Telemundo.

Sigue leyendo:

· Cristina Porta responde a los rumores de una presunta relación sentimental con Paulo Quevedo

· Paulo Quevedo anunció que está separado de Rosina Grosso, madre de su bebé: “Estoy soltero”

· Cristina Porta, de ‘La Casa de los Famosos 4’, dice que también es sapiosexual: ¿qué significa esto?