Cristina Porta, de ‘La Casa de los Famosos 4’, dice que también es sapiosexual: ¿qué significa esto?

La presentadora española de televisión Cristina Porta confesó recientemente en una entrevista que es sapiosexual, tal como hace unos días se identificó Rodrigo Romeh, quien al igual que ella participó en el reality show ‘La Casa de los Famosos 4’, que transmitió Telemundo.

En la entrevista, la periodista le preguntó a la mediática artista si creía en las declaraciones del mexicano y sin pensarlo contestó: “Me lo creo, él es un hombre muy inteligente, yo también soy sapiosexual, pero hay otras cositas como muy correcto y que valora el físico”.

Luego de esto, la exparticipante del reality show indicó: “Yo también soy sapiosexual y por eso estamos solteros porque somos muy exigentes”.

En las redes sociales hubo muchas reacciones a este mensaje de la española, que ya regresó a su tierra. “Cris, gran persona, gran profesional”, “Cristina es real, leal, auténtica”, “Fue la mejor de toda la casa”, “Más personas como Cristina, el mundo sería mejor”.

Este término de ser sapiosexual se ha viralizado últimamente, sobre todo luego de que Rodrigo Romeh confesara en una entrevista con Alejandro Chabán: “Yo me considero sapiosexual”.

Ante esto, el experto en fisicoculturismo le explicó: “Sapiosexual es una persona que le atrae el intelecto o que le llega a llenar”.

Romeh también daba otros aspectos que le gustan al conocer a alguien: “Que sea una persona completa, que emocionalmente se sienta ya completa, no que sea perfecta la persona, no es por ahí, sino que de cierta forma no hay una dependencia hacia mí, que me ha pasado muchas veces, ¿no? Que hay mucha dependencia y esto, entonces si la persona tiene ciertos temas resueltos pues más bien ya es una compañía, ya es una pareja, son personas que pueden crecer juntos y no tanta toxicidad. Creo que eso”.

Con sus declaraciones, tiene en común este aspecto con Cristina Porta, quien fue una competidora fuerte dentro del juego, sobre todo cuando decidió avanzar sin equipo, algo que fue bastante impactante para la audiencia, pues en la casa muchos se unen para sus estrategias y así estar más días en competencia.

