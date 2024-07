Fortune revela los mejores lugares en EE.UU. para vivir en familia en 2024

Fortune publicó la tercera edición anual de la lista “Fortune 50 Best Places to Live for Families 2024”, que muestra las ciudades y pueblos de Estados Unidos que mejor respaldan las necesidades de las familias multigeneracionales. Dos ciudades: Silver Spring, Maryland, y Portsmouth, New Hampshire, figuraron con las mejores clasificaciones entre las mejores por segundo año consecutivo. Iowa City es la única localidad que aparece en la lista tres años seguidos.

La lista “Fortune 50 Best Places to Live” de este año destaca una ciudad en cada estado donde las familias multigeneracionales tienen más probabilidades de tener acceso a excelentes escuelas, hospitales altamente recomendados, viviendas asequibles, recursos para adultos mayores y un fuerte sentido de comunidad.

La clasificación se crea anualmente como parte de Fortune Well, el centro de salud y bienestar de Fortune, que presenta consejos y perspectivas que los profesionales que trabajan necesitan para prosperar en sus carreras y vidas personales.

Los 10 mejores lugares para vivir en familia, según Fortune:

1. Silver Spring, Maryland

2. Municipio de Upper Merion, PA

3. Chantilly, Virginia

4. Ann Arbor, Michigan

5. Mason, Ohio

6. Franklin , Tennessee

7. Lafayette, Colorado

8. Overland Park, Kansas

9. Morristown, Nueva Jersey

10. Portsmouth, Nueva Hampshire

Para consultar el listado completo de ciudades, ingrese aquí.

“La lista de los 50 mejores lugares para vivir para familias de Fortune se basa en un sólido conjunto de datos para ayudar a nuestros lectores a encontrar lugares donde establecerse con amplios recursos para sustentar a sus familias en el futuro“, dijo la reportera senior de Fortune, Alexa Mikhail, quien investigó los conjuntos de datos para desarrollar la clasificación. “El lugar donde vivimos juega un papel fundamental a la hora de determinar la fortaleza de nuestros vínculos comunitarios, lo que tiene un gran impacto en nuestro bienestar, felicidad y salud en el trabajo y en el hogar. Es por eso que una lista como esta es fundamental”.

“A medida que un número cada vez mayor de personas se encuentran en la generación sándwich, es decir, entre el cuidado de los niños y el de los padres ancianos, cada vez más buscan comunidades que apoyen las necesidades de los cuidadores y de las familias multigeneracionales”, dijo Jennifer Fields, editora de Fortune Well. “En nuestra investigación, las ciudades que llegaron a la cima fueron aquellas que tenían una variedad de recursos y servicios que atraían a sus residentes más viejos y más jóvenes”.

Fortune también evaluó de forma independiente más de 2,000 ciudades, pueblos, suburbios, zonas periféricas, aldeas y municipios con aproximadamente 20,000 residentes o más en los 50 estados. El análisis de amplio alcance proporcionó una amplia gama de lugares que ofrecen recursos esenciales, desde atención médica hasta educación, así como un sentido de comunidad. Para consultar la metodología de la investigación, ingrese aquí.

