Pancakes ilimitados en IHOP por tiempo limitado

Si eres fanático de los pancakes puedes aprovechar el regreso de los All You Can Eat de IHOP que estarán disponibles por $5 dólares.

IHOP es conocido por ser “International House of Pancakes”, donde sirven variedad de pancakes con diferentes toppings, ofrecen promociones, y son sinónimo de Buttermilk Pancakes. Esta cadena ofrece el cásico desayuno estadounidense convirtiéndose en referencia de los pancakes.

La promoción All You Can Eat, es un clásico de IHOP desde 2022, ya que en 2023 fue lanzado en asociación con Kevin Bacon para celebrar su cumpleaños y el aniversario de IHOP, según la marca fue su oferta más vendida del año.

En esta oportunidad la oferta coincide con el inicio del nuevo año escolar, lo que representa una posibilidad de ahorro en momentos en el que muchas familias tienden a tener presupuestos ajustados en esta época del año.

Con esta oferta de comer todo lo que puedas por $5 dólares, los clientes pueden disfrutar de los pancakes de IHOP sin gastar una fortuna con dos opciones.

Hay dos opciones de disfrutar esta oferta: se puede pedir cualquier combo de desayuno de IHOP como el Breakfast Sampler o el de bistec y huevos, y tu Short Stack de Buttermilk Pancakes será todo lo que puedas comer.

Mientras que está la opción de solo pancakes con la compra de un Full Stack de cinco Buttermilk Pancakes por solo $5 y luego puedes obtener un Short Stack con cada pedido posterior. Las pilas adicionales de panqueques solo se sirven de a dos por vez.

