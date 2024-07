Primera discusión en ‘La Isla: Desafío Extremo’, ¿quiénes se enfrentaron? 

En el estreno de ‘La Isla: Desafío Extremo’, que transmite la cadena de televisión Telemundo, se registró una primera discusión entre Julián Gil y Samira Jalil por unas actitudes que ya han comenzado a causar varios comentarios en las redes sociales.

“Sabes lo que me molesta? La gente que no es humilde, que no tiene empatía, la falta de calidad humana. Eso es lo que realmente me enrabia, el perder no porque es lo que realmente nos hace levantarnos. Lo que me molesta es la burla, que es el medio que usa el ignorante acomplejado para sentirse sabio”, dijo la argentina luego de que Javier Poza le dijo que la veía con un semblante serio y si podía pasar qué pasaba.

Como no dijo nombre, el presentador le preguntó de quién se trataba y ella contestó: “Ya lo saben, no hace falta, ni aplauden, ni felicitan. Cada uno, cada perrito que se lama su pipotito”. “Yo vengo a competir conmigo misma, con mis demonios, con mis temores y a nadie más”. “

Julián Gil se defendió y por eso contestó sin tapujos: “Si algo hemos hecho nosotros como equipo ha sido demostrar humildad a nuestros compañeros de los dos grupos y lo seguiremos haciendo porque algo que hemos querido destacar es la lealtad y la señora no va a sacarnos de nuestro centro, que diga lo que quiere decir, obviamente no tiene los pantalones para decir que es de nosotros”.

Esta discusión se genera en medio de la conformación de grupos y la elección de distintos capitanes.

Recordemos que en este reality show, un total de 24 participantes se enfrentarán a una serie de desafíos en varias locaciones de Turquía.

Durante los días que dure la competencia vivirán en condiciones difíciles y además tendrán que demostrar sus habilidades físicas y mentales para sortear los distintos retos que les impongan.

Al final, uno de ellos se llevará un premio de $200.000 dólares, convirtiéndose en el ganador de la primera temporada.

Sigue leyendo:

· Julia Gama habla de Turquía a pocos días del estreno de ‘La Isla: Desafío Extremo’

· La espectacular promo de ‘La Isla: Desafío Extremo’, el nuevo reality show de Telemundo

· ¿Quién es La Poderosa, la sensual participante de ‘La Isla: Desafío Extremo’?