Bárbara Mori revela detalles de su pasado sentimental

Bárbara Mori ha compartido abiertamente sobre su pasado sentimental y las dificultades que ha enfrentado en sus relaciones. Aunque no sufrió violencia física por parte de sus exparejas, ha reconocido que experimentó formas de maltrato emocional que la llevaron a cuestionar su valía y a sentir que no merecía algo mejor. Este sentimiento se relaciona con la educación que recibió de su padre, quien la maltrató en su infancia, lo que dejó una huella en su autoestima.

“A mí sí me mintieron, a mí sí me traicionaron y mi relación con los hombres fue mucho de maltrato hacia mí. Mi padre me pegaba físicamente, me lastimaba mucho físicamente, era muy violento, pero yo nunca tuve una relación en donde me golpearan, tuve una relación en donde me maltrataron absolutamente por todas las otras áreas en las que yo no conocía el maltrato”, dijo la actriz en el pódcast titulado Sensibles y Ching.

Mori de 46 años destacó que hubo situaciones que notó que no eran normales y no valía lo que atravesaba: “Yo pensaba que me merecía que me trataran así porque no valía, y no lo tenía consciente, lo descubrí cuando ya empecé a trabajar en mí y dije: ‘Oye, por qué, este patrón qué onda’. Yo no pensaba que merecía algo mejor. Para mí todos somos maestros de algunos, es difícil verlo cuando alguien te lastima así”.

Mori ha logrado transformarse y aprender de sus experiencias. Su papel en la serie “Las Azules” no solo muestra su talento como actriz, sino también su fortaleza y crecimiento personal. A través de su historia, Bárbara busca inspirar a otros a reconocer su valor y a superar las adversidades que puedan enfrentar en sus propias vidas. Al final, sus lecciones destacan la autovaloración y búsqueda de relaciones saludables.

“Una vez que pasa el tiempo… uno puede ver cosas con más claridad, te das cuenta que, todos ellos, o por lo menos así lo veo yo, fueron un espejo que me estaban enseñando constantemente: ‘Mírate al espejo y date cuenta que no te amas, porque si tú permites que yo te maltrate y sigues aquí, enamorada’“, añadió durante la conversación.

Bárbara no perdió la oportunidad de ofrecer detalles de su vida sentimental: “También he tenido exnovios bellos, he pasado por todo, pero pienso que gracias a todos los espejos que ellos fueron para mí pude ver que no me amaba y que tenía que defenderme y que tenía que pararme”.

