Bárbara Mori reveló que fue “superinfeliz” junto a Sergio Mayer y esta fue su contundente respuesta

El artista reconvertido en político no pudo quedarse callado ante las declaraciones de la madre de su hijo

Apenas días atrás, la famosa Bárbara Mori reveló en una sincera entrevista a corazón abierto algunos de los momentos más difíciles de su matrimonio con Sergio Mayer, dos décadas atrás.

De acuerdo con sus palabras, la actriz luchó y aguantó en el matrimonio para que su hijo no tuviera que pasar por lo mismo que ella pasó en su infancia, pero al final ya no pudo más.

“Yo era superinfeliz y luché más años porque quería que mi hijo no viviera lo mismo que yo viví: la separación de sus papás. Hasta que me di cuenta de que yo ahí no iba a ser feliz y él me veía todos los días y yo quería que me viera bien”, expresó la mítica intérprete de Rubí.

Sin embargo, sus palabras fueron escuchadas por el artista reconvertido en político, lo que causó que también diera una declaración a la prensa hablando al respecto.

En el programa “De Primera Mano” de Imagen Televisión, Mayer hizo una reflexión sobre sus años de matrimonio con la actriz, afirmando que lo importante es que ahora fuera “mejor persona”.

“No sé si ella perdió mucho tiempo para encontrar la felicidad, para encontrarse a ella misma, yo te puedo decir que esa es la opinión de ella y seré muy respetuoso de lo que ella ha opinado y de lo que ella haya vivido en ese momento. Lo más importante es que ahora ella se haya reconciliado con ella misma, no con nadie, sino con ella misma para poder salir adelante y ser mejor persona. Lo más importante es que ella es mucho mejor persona y eso habla muy bien de ella y la felicito porque lo ha logrado”, afirmó el ahora diputado.

Sin embargo, a pesar de sus declaraciones públicas de la actualidad, la expareja parece mantener una relación cordial en favor de su hijo y sobre todo de la pequeña nieta que ahora comparten.