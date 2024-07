Daniel Arenas se va en contra de Ángela Aguilar y Nodal

El romance entre Ángela Aguilar y Christian Nodal ha generado una gran controversia en los medios y entre los fanáticos, especialmente debido a la cercanía temporal con la ruptura del cantante y Cazzu. La situación ha sido complicada, ya que habían tenido una relación pública y recientemente habían dado la bienvenida a su hija, Inti. Esto ha llevado a que muchos cuestionen la moralidad de la nueva unión de los artistas y si existió infidelidad o no.

Daniel Arenas dio su opinión en ‘Hoy Día’ sobre la unión de los artistas: “Nos está viendo un público para el que somos ejemplo. Que pongamos la palabra amor en igualdad con infidelidad, me perdonas, pero no. Una cosa es cariño, te aprecio, te admiro, pareja, pero ¿te amo? Si te amo no te soy infiel, discúlpenme“.

El matutino de Telemundo ha abordado este tema, y es evidente que las opiniones están divididas. Por ello, el colombiano mostró su desacuerdo con la idea de justificar la infidelidad solo por amor. Su postura refleja un sentimiento común entre quienes consideran que el respeto y la honestidad en las relaciones son fundamentales, independientemente de las emociones involucradas.

La polémica en torno a este romance resalta no solo las dinámicas de sus relaciones personales, sino también el interés constante del público por las vidas amorosas de las celebridades. Arenas agregó que: “No es de valores. Por eso está la sociedad como está, porque estamos normalizando que quien ama puede ser infiel, olvídate, olvídate. Eso no es así, eso no es amor“.

Nodal y Aguilar siguen ignorando los comentarios que se registran por su amor, mientras que están disfrutando de su viaje por la luna de miel.

Reacciones a las declaraciones de Daniel Arenas

“¿Quién educó a ese caballero?”, “Callándola con la razón y todavía la señora justificando”, “Un hombre de verdad. No es un tema de escala de valores, es tener valores”, “Daniel es un completo ejemplo de hombre, cristiano y honrado”, “Él tiene razón y punto”, “Muy bien Daniel, no se trata de valores se trata de coherencia en el discurso y respeto a la pareja”, “El que ama no es infiel”, fueron algunas de las opiniones registradas en el post.

