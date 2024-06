Daniel Arenas opina tras escándalo de nuevas parejas amorosas: “No hay límites de nada”

Daniel Arenas recientemente habló de la nueva forma de relacionarse sentimentalmente y las consecuencias negativas en la sociedad, ya que promueve la falta de compromiso y la inestabilidad en las parejas. Para él, es fundamental que aquellos que estén unidos de forma amorosa se esfuercen por construir un vínculo fuerte y duradero, donde ambos se comprometan a trabajar juntos para superar los obstáculos.

“Estamos viviendo en una época donde la gente ya no cree en el compromiso, donde la gente perdió por completo los valores. Todo lo que sea en contra de lo establecido es lo que es cool”, dijo en una nueva emisión de ‘Hoy Día’.

“Yo le pregunto a estas personas agámicas si van a trabajar y no les pagan, ¿les gustaría? O si tienen que cobrar por algo que hicieron y no se los dan, ¿también les gustaría? Es que eso es lo que pasa. Todo lo fácil les gusta. No hay compromiso. ‘No quiero nada, quiero poderme coger a esta y no pasa nada’. Pero si cuando les toca a ellos lo que no les dan, ¿cómo se sienten? El mundo tiene que ser igualitario, el mundo es para todos, en todos los sentidos”, añadió el presentador de televisión.

Arenas expresó su opinión al respecto, resaltando la importancia que tiene el compromiso en una relación de pareja. Él cree firmemente en la institución del matrimonio y en la importancia de construir una relación sólida y duradera basada en el amor y el respeto mutuo. “A dónde vamos a parar con todo esto”, dijo el actor, quien mantiene una relación sentimental con Daniela Álvarez desde hace varios años.

“Porque no es solamente en el tema de parejas, es en todos los temas de la sociedad: el respeto por el otro, por el vecino, por mi compañero de trabajo, por mi pareja, por la persona con la que vivo al lado. Estamos llegando a un punto donde ya no hay límites de nada y es lo que está cool”, expresó.

