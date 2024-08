EE.UU. reconoce que Edmundo González ganó las elecciones en Venezuela

Estados Unidos reconoció este miércoles que el opositor Edmundo González Urrutia ganó las elecciones presidenciales de Venezuela y no Nicolás Maduro, tal como anunció el ente electoral venezolano sin mostrar las actas con los resultados.

“Ante las pruebas abrumadoras y los millones de votos emitidos, Maduro debe reconocer a Edmundo González como ganador de las elecciones del 28 de julio. Y el mundo también debe reconocer su victoria”, dijo el Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de EE.UU., Brian A. Nichols, ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

A juicio de Nichols, los países que no reconozcan la victoria de González estarán “facilitando el masivo intento de fraude de Maduro y su falta de respeto al estado de derecho de los factores democráticos”.

De momento, solo Perú ha reconocido oficialmente a González como el presidente electo de Venezuela.

Esta es la primera vez que un funcionario estadounidense reconoce abiertamente el triunfo de González. Maduro fue proclamado ganador de las elecciones por el Consejo Nacional Electoral (CNE) con el 51% de los votos frente al 44% de González.

No obstante, el ente electoral no ha publicado las actas que demuestren el triunfo de Maduro y, en cambio, la oposición ha recolectado y publicado todas las actas debidamente firmadas. Según este conteo, González derrotó a Maduro por casi 40 puntos de diferencia.

“La tabulación de estos datos muestra de manera irrefutable que Edmundo González ganó con un 67% de los votos en comparación con 30% para Maduro, un margen de victoria para González de 3.900.000 votos y 37%. Sencillamente no hay suficientes votos en las actas restantes para superar este déficit”, dijo Nichols.

Es “obvio” por qué no enseñan las actas

El funcionario de la administración Biden recordó que tanto el CNE como el gobierno de Maduro tenían las mismas actas publicadas por la oposición pero que tres días después de las elecciones siguen sin publicarlas.

“La razón por la cual no las han mostrado es obvia”, dijo. “Con las pruebas irrefutables de las actas, todos pueden ver que Edmundo González derrotó a Nicolás Maduro con millones de votos. Esto no es una proyección, aunque Maduro hubiera ganado el 100% de los votos en 20% de las actas que quedaban por publicar, no podría haber sobrepasado el total de votos de González”.

Asimismo, Nichols mencionó el informe publicado en la noche del martes por el Centro Carter, uno de los dos observadores internacionales permitidos por el CNE, que aseguró que las elecciones en Venezuela no fueron democráticas.

El Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de EE.UU. lamentó la decisión del gobierno de Maduro de expulsar de Venezuela a los diplomáticos de varios países. El régimen venezolano ha expulsado a los diplomáticos de Argentina, Chile, Costa Rica, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay.

“Debemos seguir firmes con los venezolanos y la democracia en Venezuela”, dijo Nichols. Y añadió que seguirán trabajando con la comunidad internacional para que los derechos de los venezolanos expresados en las urnas sean respetados.

A pesar de los llamados de EE.UU. a reconocer el triunfo de González, la resolución que exigía a las autoridades de Venezuela publicar de inmediato las actas de las elecciones del domingo no alcanzó los apoyos necesarios para ser aprobada por el Consejo Permanente de la OEA.

