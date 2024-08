Jazz Chisholm hace historia con Yankees: “Me siento como un niño”

El infielder Jazz Chisholm Jr. habló este miércoles por primera vez de lo que ha sido su experiencia desde que llegó a New York Yankees, proveniente de Miami Marlins, la cual catalogó sentirse como un “niño pequeño”, en referencia al sueño cumplido de vestir la camiseta de los Mulos.

En declaraciones en la previa al último juego de la serie ante Phillies, donde New York venció 6-5 a Philadelphia, Chisholm, quien se convirtió en el primer Yankee con tres jonrones y cuatro anotadas en sus primeros tres juegos, está muy emocionado de estar con su nueva familia.

“Vivo para esto. Me encanta el escenario. Me gustan las grandes aficiones. Me encanta todo eso. Estoy muy emocionado y disfrutándolo”, dijo el segunda base.

Posteriormente habló sobre su experiencia con el uniforme de Rayas, aseverando que es de las cosas más grande que puede vivir un beisbolista profesional en su carrera.

“Es genial ser parte de la historia de los Yankees de Nueva York. Es una de las cosas más geniales que cualquier jugador de béisbol puede escuchar”, añadió.

Fue ahí cuando decidió comparar su vivencia con la de un niño feliz con la experiencia, lo que le valió varios comentarios positivos en redes sociales por parte de la fanaticada del Bronx.

“Me estoy divirtiendo como nunca. Me siento como un niño otra vez allá afuera“, expresó.

En apenas tres juegos con Yankees, Chisholm Jr. acumula .400 de average, seis hits (4 HR), ocho impulsadas y cinco carreras anotadas.

