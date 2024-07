Martín Bello demandará a Diego Boneta en EU por agresión

Luego de que en julio de 2022 no sucedió nada cuando el actor Martín Bello denunció en México que Diego Boneta se excedió durante la escena de una golpiza que grabaron para ‘Luis Miguel La Serie’, ahora prepara una nueva demanda penal contra su colega, que presentará en Los Ángeles.

Bello, quien dio vida al “Tío Tito” en la serie de Netflix, anticipó que se encuentra reuniendo pruebas para emprender una batalla legal en Estados Unidos directamente contra Boneta, y espera que esta vez proceda la demanda.

El español señala que Boneta lo agredió físicamente cuando trabajaron juntos y que eso le dejó secuelas físicas que hasta hoy le afectan.

“Fue una agresión hecha con mala intención, porque es fecha que no ha intentado reparar el daño”, aseguró Bello. Eso sucedió cuando estábamos grabando un capítulo en el que me preguntaba qué era lo que pasó con la mamá de Luis Miguel, era el primer capítulo de la segunda temporada. Yo ya había grabado más de 13 capítulos”.

“En la escena, Luis Miguel está desesperado por saber sobre Marcela Basteri y encara enojado al “Tío Tito. La escena la filmamos en un edificio, era una locación. La hicimos como en 12 o 13 repeticiones y siempre me golpeaba, y hubo un momento en el que iba aumentando la intensidad“, aseguró el español.

Pero a medida que el director de escena decía “otra”, relató Bello, él sólo quería escuchar “la tenemos”, pues sentía el maltrato una y otra vez.

“Nunca pensaron que me estaba haciendo daño de verdad, y yo, tratando de ser profesional, quería hacer mi trabajo y terminar, y una cosa muy clara es que el guion no estaba escrito así“, afirmó el actor.

Mira el video en el minuto 19:50

Aunque recibió atención médica en el momento en que se quejó de la golpiza, contó que hubo una secuela interna, más allá de los hematomas. Después, en la pandemia, Bello viajó a su natal España y allá requirió ir a un doctor.

“Me aparecieron dolores muy feos, así que fui con un fisioterapeuta, y cuando le reclamo a ellos el dinero que me estaba gastando, con facturas y a través de mi representante, no quisieron costear los gastos. De repente me dijeron que ya no iban a contar conmigo para la siguiente temporada, cuando teníamos un acuerdo por escrito asegurándome la tercera temporada”.

“Cuando ellos decidieron pagar los $700 euros, intentaron pagármelo en mano y quisieron que yo firmase un documento por el cual, con ese pago, ya no se responsabilizaban de ningún tipo de tratamiento extra si existía alguna secuela, y que no podía demandarles por el tema del contrato y que, además, les otorgara mi perdón, tanto a ellos como a todas las personas que formaban parte del rodaje. Pedían mi perdón porque vieron que había un daño; esto fue en febrero de 2021″.

Ese acuerdo fue rechazado por Bello, quien sostiene que ahora es una prueba veraz de lo que está demandando.

“Ahora voy a presentar una demanda penal contra Diego Boneta y otra civil contra Gato Grande, Netflix y MGM, contra toda la productora, porque además, cuando trabajé con ellos, no me hicieron el visado de trabajo. Estuve trabajando en la serie de Luis Miguel sin visa toda la segunda temporada”, finalizó.

