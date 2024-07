Nadadora brasileña que fue expulsada de la Villa Olímpica denunció acoso

Una de las polémicas que se ha desarrollado en estos Juegos Olímpicos de París 2024 ha sido la expulsión de la concentración brasileña de Ana Vieira. Nadadora que abandonó la Villa Olímpica tras salir sin autorización a visitar la Torre Eiffel.

Luego del hecho Vieira salió a hablar al respecto y comentó que no tuvo oportunidad ni siquiera de regresar a la Villa Olímpica a retirar sus pertenencias. Y tuvo que volver a Brasil por su propia cuenta.

“Tuve que salir de ahí y dejar mis materiales, no sabía qué hacer. Mis cosas están allí en la Villa Olímpica, fui al aeropuerto en pantalones cortos. Tuve que abrir mi maleta en el aeropuerto”, explicó la nadadora que no la dejaron regresar con la delegación brasileña.

“Estoy en Portugal, voy a Recife y luego a São Paulo. Estoy indefensa, no he tenido acceso a nada, no he podido hablar con nadie. Me dijeron que me pusiera en contacto con los canales de la COB. Pero ¿cómo voy a ponerme en contacto?”, replicó la atleta de 22 años.

Vieira denunció acoso en la concentración

En el video publicado en sus redes aprovecha también para denunciar un supuesto acoso hacia ella por parte del equipo brasileño en la concentración en la Villa Olímpica.

“Ya puse una denuncia por acoso y no me han resuelto nada, acoso dentro del equipo. He sido ignorada. Hablaré con mis abogados. Prometo contarlo todo. Estoy triste, nerviosa, pero con tranquilidad porque sé quién soy, sé cuál es mi carácter y mi naturaleza”, sentenció Vieira.

El COB también comentó sobre la situación de Vieira justificando su expulsión del equipo por salir de la concentración a visitar la Torre Eiffel.

“No estamos aquí para divertirnos ni de vacaciones. Estamos aquí para trabajar por Brasil, por los más de 200 millones de contribuyentes que trabajan para nosotros”, declaró Gustavo Otsuka, jefe de la selección brasileña.

