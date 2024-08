Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 1 al 7 de agosto

Carnegie Hall Citywide presenta a La Excelencia

Bryant Park Picnic Performances presentado por Bank of America y la serie Carnegie Hall Citywide presentan este viernes 2 de agosto a La Excelencia, una galardonada banda de salsa dura inspirada en los sonidos de los años 70 y el panorama sociopolítico de hoy. Combinando elementos tradicionales de la salsa con una energía moderna y contundente, la agrupación inspira a los bailarines y vigoriza a los oyentes por igual. A las 7:00 pm en Bryant Park, disfrute de una actuación local gratuita de estos incondicionales de la salsa de renombre internacional. Gratis. Más información: https://bryantpark.org.

Foto: Cortesía

“La Muerte y la Doncella” en Repertorio Español

Repertorio Español ((138 East 27th Street) estrena este viernes 2 de agosto, la obra “La muerte y la Doncella”, ?escrita por Ariel Dorfman y dirigida por?Jean Carlo Yunén Aróstegui, ganador de la beca Van Lier, orientada a desarrollar y promover a directores emergentes Latinx/Latiné que vivan en Nueva York. La pieza teatral cuenta la historia de Paulina Salas en el momento en que se encuentra cara a cara con quien ella sospecha fue su torturador cuando fue secuestrada por el régimen tiránico de su país quince años atrás. Al no haber recibido nunca justicia, ella toma el asunto en sus propias manos para obligarlo a confesar, para desdén de su marido, cuyo nuevo trabajo podría estar en juego si las acciones de Paulina salieran a la luz. Hasta el domingo 11 de agosto. Más información: https://repertorio.nyc/performances.

Foto: Larry Ortiz

Luis Perico Ortiz y su Orquesta en el Lincoln Center

Este viernes 2 de agosto el trompetista puertorriqueño Luis “Perico” Ortiz, reconocido del jazz latino y una leyenda musical de Nueva York de la era FANIA, estará tocando en The Dance Floor del Lincoln Center. Las actuaciones y arreglos de Ortiz se pueden escuchar en las principales grabaciones de salsa de los últimos 50 años, ha tocado y arreglado extensamente para Tito Puente, Celia Cruz, Johnny Pacheco, Mongo Santamaría, Rubén Blades, los FANIA All Stars, Willie Colón, Ismael Quintana, Roberto Roena y su Apollo Sound, Blondie y David Bowie, por nombrar solo algunos. Antes del concierto, la instructora local Talia Castro-Pozo enseñará a los asistentes los mejores pasos de baile. Desde las 6:30 pm. Gratis. Información: https://www.lincolncenter.org.

Cortesía

The BEAST se pone “BRAT”

The BEAST de Circle Line se convertirá en The BRAT BOAT sólo por un día, este viernes 2 de agosto. Durante los cruceros nocturnos al final de la tarde, experimente este viaje con 30 minutos de éxitos de Charli XCX como “360”, “Apple” y “Von Dutch” reproducidos en vivo mientras se recorre el río Hudson en el emocionante viaje en jet de última generación, desde el Pier 83 (West 42nd St) hasta la Estatua de la Libertad. Para cualquiera de los cruceros de las 4:00, 5:00, 6:00 y 7:00 pm. Para obtener más información y comprar boletos, visite: https://www.thebeastnyc.com/brat-boat

Cortesía

Regresa el Global Fest

El evento de múltiples escenarios de globalFEST regresa al Lincoln Center, este sábado 3 de agosto, para una toma completa del campus, extendiéndose por Damrosch Park, Hearst Plaza y Josie Robertson Plaza, ofreciendo al público un boleto para viajar por el mundo en un día. Los artistas destacados incluyen a Alsarah and Nubatones, quienes interpretan retro-pop de África Oriental; la artista cubana La Dame Blanche, que mezcla Hip-Hop y dancehall; Los Gaiteros de San Jacinto, de la costa caribeña de Colombia; una programación completa de actuaciones curada por Brooklyn Maqam con sets de Taktouka Band, que combina música folclórica árabe con electrónica y jazz occidental; entre otros. Desde las 4:30 pm. Gratis. Información: https://www.lincolncenter.org.

Cortesía

Festival Afrobeat en el Barclays

El Barclays Center (620 Atlantic Avenue Brooklyn) está a punto de transformarse con los sonidos más calientes y el Vybez eléctrico de Afrobeats este verano. Este domingo 4 de agosto se llevará a cabo el Afrobeats OUTDOORS que contará con música amapiano de la mano de los mejores DJ y músicos en vivo, espectáculos de danza, comida y vendedores. Este año, destacaran a los talentosos bailarines de Afrobeats que dan vida a la música con su energía y pasión. Será una noche para mover el cuerpo, vibrar con la comunidad y celebrar. Organizado por africa.everything.nyc, socialjusticefund y Barclays Center. Gratis. De 12:00 a 6:00 pm.

Cortesía

Soledad Barrio & Noche Flamenca en Joe’s Pub

Soledad Barrio & Noche Flamenca traen a Joe’s Pub (425 Lafayette Street) su nuevo espectáculo; “Bulls and Butterflies”. Presentando a algunos de los mejores bailarines, cantantes y músicos de flamenco de España junto con nuevos artistas emergentes. El espectáculo incluirá escenas del último show de Noche Flamenca, “Searching For Goya”, junto con escenas clásicas de flamenco creadas por el director artístico y coreógrafo Martin Santangelo y la galardonada coreógrafa Soledad Barrio. “Bulls and Butterflies” explora la delicadeza del flamenco, la ferocidad de la emoción y la profundidad de esta forma de arte tradicional y profunda.Desde el miércoles, 7 de agosto hasta el sábado 10. A las 7pm y 9pm. Información: https://publictheater.org.

Cortesía

Ballet Hispánico en Central Park

El festival Summerstage estará presentando a la compañía de baile Ballet Hispánico con su repertorio nuevo y clásico, incluidos Pas de O’Farrill y Club Havana de Pedro Ruiz, y Sombrerísimo y House of Mad’moiselle de Annabelle López Ochoa. Como beneficio adicional, los miembros de la audiencia tendrán la oportunidad de participar en un Meet & Greet con los bailarines. Ballet Hispánico se fundó sobre el principio de que todos merecen danza, una formación en danza de calidad y presentaciones innovadoras. Al crear la empresa en 1970, Tina Ramírez rompió un techo de cristal, desafiando las representaciones icónicas y exponiendo la alegría y la celebración que se encuentran en la “Latinidad”. Miércoles, 7 de agosto, de 7:00 pm – 10:00 pm. Gratis. En el Rumsey Playfield. Información: https://cityparksfoundation.org.

Cortesía Michelle Tabnick PR

Cócteles olímpicos en Versa

En toda la ciudad de Nueva York, los entusiastas de los Juegos Olímpicos están buscando lugares para apoyar a sus atletas favoritos y la azotea del restaurante bar Versa en Midtown, es una buena opción. Con una pantalla gigante de 16 pies, el lugar ha preparado además una línea especial de cuatro cócteles olímpicos para adentrarse en el espíritu deportivo. Está el Dink & Volley Sour con ron de coco Malibu, arándano y jugo de lima; el Jump Shot elaborado con Maker’s Mark y Coca-Cola; el Par-Tee en París con Bombay Gin, almíbar, licor de mango y jugo de limón; y The Victory Smash (No-ABV), espumoso con pepino, menta y limonada. Está ubicado en el 218 W 35th street. Más información: https://versanyc.com.