Don Omar le confiesa a Lili Estefan cómo fue su diagnóstico de cáncer  

El cantante puertorriqueño Don Omar tuvo una conversación con Lili Estefan, de ‘El Gordo y la Flaca’, sobre su diagnóstico de cáncer, uno de los momentos más duros de su vida.

“Los doctores me advirtieron que tenía que tomar acción rápida si mi tumor llegaba a tener 3 milímetros, pues ellos me aseguraban que iba a suceder”, dijo.

El intérprete de ‘Guaya Guaya’ habló también del momento en el que recibió la dura noticia que tenía cáncer: “Todo estaba muy bien, veníamos de hacer 20 presentaciones en los Estados Unidos, todo sold out, y casi tres shows antes de terminar comencé a sentirme mal, a ver que había cambios dentro de mi cuerpo. Comencé a sentirme débil y estaba en ese momento en el que estaba sintiendo esa debilidad, no era otra cosa que estaba pasando por una hemorragia que estaba siendo reflejada en mi orina por dos semanas”.

Don Omar con Lili Estefan

En este sentido, explicó que se sintió asustado, al punto que se quedó callado. “Pensaba que estaba deshidratado, yo mismo me diagnostiqué, comencé a tomar agua con limón, a automedicarme y realmente todo empeoró”.

Don Omar confesó que no entendía cómo a los 46 años le sucedió esto, sobre todo cuando empezó a mejorar su alimentación para rebajar.

“Me tomaba por sorpresa que algo estuviera realmente mal en mi cuerpo”, dijo.

El día que no pudo más fue luego de un show en Miami y la temperatura le afecta. “Sentía que me estaba debilitando, sentía que tomaba agua e igual me sentía deshidratado”, añadió.

El color de la orina pasó de ser intenso a sangre completamente y por eso llamó al doctor de inmediato. “Llegué a Orlando y me dieron el diagnóstico”, dijo.

Al darle los resultados se vio que en su riñón izquierdo había un tumor cancerígeno de un tamaño de 2 milímetros que podía haber tenido un sarcoma.

La primera recomendación que le dieron fue actuar de forma rápida porque la enfermedad podía avanzar muy rápido.

Sigue leyendo:

· Momento tenso: William Levy ignora a su ex pareja, Elizabeth Gutiérrez, en público

· Raúl de Molina: “Mi más sentido pésame para mi querida María Celeste”

· ‘El Gordo y la Flaca’ revela detalles de la muerte de Raúl Quintero, pareja de María Celeste Arrarás